İzmir Büyükşehir'den, 22 bin 842 aileye bayram yardımı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 22 bin 842 ihtiyaç sahibi aileye Kurban Bayramı öncesinde 200’er liralık yardımda bulunacak. Büyükşehir’in bu bayramda dağıtacağı toplam yardım miktarı 4 milyon 568 bin 400 TL olacak

İzmir Büyükşehir'den, 22 bin 842 aileye bayram yardımı

Sosyal belediyecilik konusunda çalışmalarıyla öne çıkan İzmir Büyükşehir Belediyesi, dayanışma ve paylaşma geleneğinin yaşatılmasında büyük önem taşıyan bayram desteklerini Kurban Bayramı’nda da sürdürüyor.

İzmir’de ikamet eden 22 bin 842 ihtiyaç sahibi aileye Bayram öncesinde toplamda 4 milyon 568 bin 400 TL “Bayram yardımı” kararı alan Büyükşehir Belediyesi, hem yaşanacak olası izdihamları hem de yardım yapılan vatandaşların teşhir edilmesini önlemek amacıyla aile fertleri adına açılan banka hesap numaralarına yatırılan 200’er TL'nin 28 Ağustos Pazartesi gününden itibaren çekebileceğini duyurdu. Belediye, yardım almaya hak kazanan ailelere birer mektup yazarak bilgilendirmede bulundu.

İhtiyaç sahibi aileler, htpp://www.izmir.bel.tr adresinden “Kurban Bayramı Yardımları” bölümünü tıklayıp T.C. kimlik numaralarını girerek yardım sorgulaması yapabilecek. Yardıma muhtaç yaşlılar, engelliler ve dar gelirliler ile şehit aileleri, gazi ve gazi yakınlarının yararlanacağı bu yardımlar, aynı zamanda bayram öncesinde kent ekonomisine ciddi bir hareketlilik de getirecek.

 

 

Etiketler; #izmir #izmir büyükşehir #kurban bayramı
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