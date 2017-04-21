İzmir Büyükşehir'den afetzedelere tohum desteği

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kiraz ilçesinde dolu afet inden zarar gören 243 üreticiye fasulye, salatalık ve mısır tohumu dağıttı.

Kırsal kalkınmayı sağlamak için üreticilere yönelik destekleme projelerini sürdüren, sözleşmeli alımlar yapan, üreticilere küçükbaş hayvan, fidan, arılı ve arısız kovan dağıtan İzmir Büyükşehir Belediyesi, dolu afetinden zarar gören Kirazlı üreticilere de omuz verdi. Kiraz ilçesinde 20 Ağustos 2016 tarihinde yaşanan dolu afetinden etkilenen Kaleköy, Karabağ, Gedik, Sırımlı, İğdeli, Akpınar, Haliller, Saçlı ve Tekbıçaklar köylerindeki 243 üreticiye fasulye, salatalık ve mısır tohumu dağıtıldı.Üreticilerin mağduriyetlerinin giderilmesi için Kiraz Ziraat Odası ile işbirliği protokolü yaptıklarını belirten İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, “Dolu afetinden etkilenen 9 köyümüzde üretim alanlarında ekili olan fasulyede yüzde 50, salatalık yüzde 70 ve mısırda yüzde 40 aşan oranlarda zarar yaşandı. 2016 yılı içerisinde tekrar üretim yapma şansı bulunmayan 50 dekara kadar araziye sahip üreticilere destek olmak amacıyla 2017 yılı ekim döneminde üreticilerin üretim girdilerini azaltmak için ihtiyaç duydukları fasulye, hıyar ve mısır tohumlarının yüzde 25’ni karşıladık. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak üreticilerimizin yanındayız” diye konuştu. Dağıtımlar İğdeli, Akpınar ve Haliller köyü ile Kiraz Ziraat Odası’nda gerçekleşti. Üreticilere 624 bi n adet kornişon turşuluk salatalık, 664 kilogram fasulye, 154 kilogram da mısır tohumu verildi.