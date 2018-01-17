İzmir Büyükşehir'den çocuklara yarıyıl hediyesi

İzmir Büyükşehir Belediyesi, yarıyıl tatiline giren çocuklar için bol eğlenceli ve öğretici bir tatil programı hazırladı. Çocukların eğlenerek öğreneceği tiyatro oyunları ve atölyelerden oluşan program Çiğli, Bornova, Seferihisar, Altındağ, Gültepe, Aliağa ve Selçuk’da ücretsiz olarak gerçekleşecek

İzmir Büyükşehir Belediyesi, yarıyıl tatiline çıkan çocukları, kentin 7 farklı noktasındaki ücretsiz tiyatro ve atölye çalışmaları ile buluşturacak. 20 kişi ile sınırlı olan atölye çalışmalarına 7-12 yaş aralığındaki çocuklar katılacak. Tiyatro gösterileri ve atölye çalışmaları ücretsiz olacak.



Çocuklara tiyatro sevgisi aşılamak ve kaliteli zaman geçirmelerini sağlamak amacıyla Çiğli Bornova, Seferihisar, Altındağ, Gültepe, Aliağa ve Selçuk Kültür merkezlerinde gerçekleştirilecek programda drama, kukla, pandomim, ritim, çamur, ebru, sinema, resim ve dans atölyelerinin yanısıra Ağaçkakan Rüyası Kukla Gösterimi, İlker Kılıçer’in Pandomim Gösterisi, Sıcakkan Tiyatrosu’ndan Karagöz ve Hacivat Meddah Gösterisi, Tiyatro Evi’nden Nasreddin Hoca ve Deneysel Tiyatro Komünü grubundan Düş Gezgini gibi birbirinden renkli oyunlar sahnelenecek.





Eğlenerek öğrenecekler



Sıcakkan Sanat Çocuk Tiyatrosu’nun hazırladığı Karagöz ve Hacivat Gösterisi, geleneksellikten uzaklaşmadan çocukların anlayacağı bir Türkçe ile sadeleştirerek hazırlandı. Oyun, çocukları hem tarihi öğrenmesini hem de eğlenmesini sağlıyor.



Düş Gezgini Oyunu, çocukların rüyalarını kurgulayan Usta Hewnmekar ve sakar çırağı Şelpatme'yi anlatıyor. Çocuklara düşler ya da kabuslar gördüren ikilinin bir gün büyük bir hata yapmasıyla çocukların düşler alemine girmesini anlatan oyun, çocukların hayal gücünü geliştiriyor.



Ağaçkakan Kukla Gösterisi, kuklalarla çocuklara interaktif bir deneyim yaşatıyor. İlker Kılıçer’in yaptığı pandomim gösterisinde çocuk tiyatroseverleri harika bir gösteri bekliyor. Tiyatro Evi’nin Nasreddin Hoca oyunu, geleneksel güldürü anlatılarının en önemli karakteri olan Nasreddin Hoca’nın, her zaman toplumsal öğretileri sorgulayan yönünü çocuklara sunuyor.

