İzmir'de 1000 öğrenci açıkta kaldı

Liseye geçişte bu yıl ilk kez uygulanan merkezi yerleştirme sistemi birçok öğrenciyi mağdur etti. İzmir'de 1000'den fazla öğrencinin açıkta kaldığını ve herhangi bir okula yerleşemediğini söyleyen Türk Eğitim-Sen 1 Nolu Şube Başkanı Merih Eyüp Demir, 'Anadolu liselerinde kontenjan dolduğu için bu öğrenciler imam hatip ya da meslek liselerine yerleştirilecekler' dedi

Burcu Özkan- 2018 LGS sonuçlarının ardından öğrenciler yeni bir tercih sistemiyle karşı karşıya kaldılar. Henüz tercih klavuzunu inceleyerek yorumlamakta bile zorlanan öğrenci ve veliler MEB'in belirlediği tarihler arasında tercihleri yardımcı kurumlarla ya da kendi uğraşlarıyla gerçekleştirdiler. Fakat yeni karşılaşılan bu yerleştirme klavuzunun yanlış yorumlanması 1000'den fazla öğrenciyi açıkta bıraktı. Bu öğrencilerin ne yapacağı konusunda bilgi veren Türk Eğitim-Sen 1 Nolu Şube Başkanı Merih Eyüp Demir, "Tercihlerde klavuzun karmaşık olması ve doğru yorumlanamamasından dolayı akademik başarısı yüksek ve anadolu lisesine gitmeyi bekleyen bazı çocuklar meslek liselerine imam hatiplere gitmek zorunda kaldılar. Klavuzda akademik başarı pem dikkate alınmadığı için böyle olaylar yaşandı" dedi.

Yerleştirme komisyonu kuruldu

Çocukların arayış içinde olduğunu vurgulayan Demir, "Şu anda hiçbir okula kayıt yaptırmayan yaklaşık 1000 çocuk var İzmirde. Bu 2. ve 3. nakil dönemlerinde bir nebzede olsa bu kayıtlar doldurulmaya çalışıldı ancak açıkta kalan öğrenci sayısında azalma görülmedi. 10- 14 Eylül tarihlerinde ortada kalan bu çocuklar için ilçe milli eğitimde komisyonlar kuruldu. Bu komisyonlar öğrencileri yerleştirmeye çalışacak ancak buradaki sorun şu, akademik başarısı yüksek çocuklar için Anadolu liselerinde yeterli kontenjan yok. Bu çocuklar meslek liseleri ya da imam hatip liselerindeki boş kontenjanlara yerleştirilecek. Haklı olarak, akademik başarısı yüksek çocuklarımızda bu okullara gitmek istemiyorlar. Bu çocukların 9. sınıfa nerede başlayacakları şuan için muamma" şeklinde konuştu.

Başarılı çocuklar İmam Hatip'e mecbur

"1000'in üzerinde çocuk bu mağduriyetle burun buruna geldi" diye konuşan Demir, "Okullar haftaya açılıyor ilçe milli eğitim müdürlüklerindeki komisyonlar bu konuyla yakından ilgileniyorlar ama sorun şu ki Anadolu liselerine bu öğrenciler yerleşemeyecek. İçlerinde akademik başarısı yüksek olan çocuklar da istemedikleri okullara gidecekler. Bu durum maddi durumu iyi olan çocukların özel okullara yerleşmeleri için bir artı olabilir ama diğer çocuklar için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Bu bir realite tabi, özel okula rağbet arttı ya da artmadı da diyemeyiz ama açıkta kalan çocuklar için kurtarıcı olacağını söyleyebiliriz" ifadelerini kullandı.