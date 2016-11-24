İzmir'de 2 gün elektrik kesintisi

İzmir'de 27-28 Kasım tarihlerinde bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bazı yerlerde elektrik kesilecek

Gediz Elektirk, İzmir'de 27-28 Kasım tarihleri arasında bazı bölgelerde elektrik kesintisi uygulanacağını açıklandı. Onarım ve alt yapı çalışmaları nedeniyle uygulanacak kesintiler, çalışmanın erken bitmesi durumunda saatinden önce sona erdirilecek.



27.11.2016 BORNOVA; Üniversite Ve Anakara Caddeleri, Ege Üniversistesi Acil Karşısı, 368, 369, 370 , 371 Sokaklar Ve Civarı AG Tesis Çalışması Nedeniyle 09:00-17:00; Pınarbaşı Mahallesi,10 ,10/6,9,18 Sokak Köşesi,İzsu Su Pompası,E.Coşkun,Tamsan Gürpınar,Bergama Yörükoğlu Gıda,F.Cenk Barış Ve Ortakları Depoları ,Berat Plastik,Arslan Zirai Soğuk Hava Depoları,Atkasan ,Güneş Tarım, Karbogaz Ve Civarı Tesis Çalışması Nedeniyle 12:00-16:00;



BAYRAKLI; Bayraklı Mahallesi, 1643/2-3-22-23-25-26-27, 2083/2, 2084/2, 2083/1-2, 2085, 2086/1-3-5-6, 2087, 2090, 2091, 2091/1-2, 2108/1-5-7-8-9-10, 2117, 2118, 2119, 2119/1, 2120, 2120/2-3-4, 2121 Sokaklar Ve Civarı Tesis Çalışması Nedeniyle 09:00-13:00;



KONAK; Kültür Mahallesi Talat Paşa Blv.-Dr. Mustafa Enver Cad.-1383 Sokaklar Ve Civarı Tesis Çalışması Nedeniyle 06:00-08:00;



KARABAĞLAR; Aşık Veysel Mahallesi, 5821-5822-5824-5825 Sokaklar Ve Civarı Tesis Çalışması Nedeniyle 08:00-17:00; İhsan Alyanak Mahallesi, 3709-3724-3725-3726-4957 Sokaklar Ve Civarı Tesis Çalışması Nedeniyle 08:00-17:00;



GAZİEMİR; Dokuz Eylül Mahallesi, Kahramanlar Caddesi , Önder Caddesi , 692 , 693 , 694 , 695 , 696, 697 , 698 Sokaklar Bakım Çalışması Nedeniyle 08:00-18:00; Renk Gıda,Meko Metal ,Egemer, Mef Okulları Özel Eğitim Hizm.,Isısan Klima Tesis Çalışması Nedeniyle 08:00-17:00;



KEMALPAŞA; A.Kızılca Köyü Bir Bölümü Tesis Çalışması Nedeniyle 08:30-17:30; Akalan Köyü Bir Bölümü Tesis Çalışması Nedeniyle 08:30-17:30; Y.Kızılca Köyü Bir Bölümü Tesis Çalışması Nedeniyle 08:30-17:30; Y.Kızılca Köyü, Atatürk Mahallesi, Zıraman Slm Trafoları Ve Özeltrafolu Aboneler Ve Civarları Tesis Çalışması Nedeniyle 08:30-17:30; Işılay Saygın Bulvarı, Yukarı Kızılca Yolu Ve Civarları Tesis Çalışması Nedeniyle 08:30-17:30; Kemalpaşa Sağlık Gurup Başkanlığı, Eski Tariş Depoları Civarı Belediye Caddesi, Atatürk Bulvarı Civarları Tesis Çalışması Nedeniyle 08:30-17:30;



TORBALI; Yağmur Plastik,Betonstar,Faruk Tanır,Genta,Pamukyazı Mahallesi 5 Trf Ve Sulama Aboneleri Tesis Çalışması Nedeniyle 09:00-15:00; Pizza Pizza,Hsm,Doruk Süt, Kansa, Bodemak, Elma,Egepak, Yıldızhan,Vizyon,Dnz, Yusuf Yetişir,Artlayt Firmaları Tesis Çalışması Nedeniyle 10:00-11:00; Kavipsan Firması Tesis Çalışması Nedeniyle 14:00-17:00;



ALİAĞA; Tsg İnşaat Ve Civarı Tesis Çalışması Nedeniyle 10:00-17:00; TİRE; Alaylı Mahallesi Tesis Çalışması Nedeniyle 08:30-17:30;



BAYINDIR; Gencer Mevkii Tesis Çalışması Nedeniyle 08:30-17:30; Kızılcaova Mahallesi Tamamı Ve Çevresindeki Özel Trafolar Tesis Çalışması Nedeniyle 08:30-17:30; Çiftçigediği Mahallesi Tamamı Ve Çevresindeki Özel Trafolar Tesis Çalışması Nedeniyle 08:30-17:30; Elifli Mahallesi Tamamı Tesis Çalışması Nedeniyle 08:30-17:30;



KİRAZ; Altınoluk Mahallesi Tesis Çalışması Nedeniyle 08:30-17:30;



ÖDEMİŞ; Gölcük Mahallesi, Bayır Boğaz Mevkii Kısmen Tesis Çalışması Nedeniyle 09:00-17:00; Artıcak Mahallesi ,Subatan Yaylası Kısmen Tesis Çalışması Nedeniyle 09:00-16:00; Bademli Mahallesi Kısmen Bakım Çalışması Nedeniyle 09:00-16:00;



MENEMEN; Ulukent Sanayi Bölgesinin Tamamı Havalojmanları Altınkiremit Ve Civarı Bakım Çalışması Nedeniyle 08:30-17:00; Altuğ Karaburun,Atatürk ,Yüksel Kayan ,Abdi İpekci Caddeleri, Kasımpaşa Mahallesi Tamamı Ve Civarı Tesis Çalışması Nedeniyle 08:30-17:00; 9304 ,9305 ,9306 ,9307, 9308 ,9309,9311,9310 Sokaklar , Asarlık Tokinin Tamamı Ve Civarı Tesis Çalışması Nedeniyle 08:30-17:30; Süleymanlı,Görece, İğnedere,Telekler,Bozalan,Turgutlar Köyleri Ege Tavlar Ve Civarı Tesis Çalışması Nedeniyle 08:30-17:00;



URLA; Camiatik Mahalle, Yaka Mahalle, Sıra Mahalle, Altıntaş Mahalle, Hacı İsa Mahalle, Yeni Mahalle Ve Özel Trafolu Aboneler Bakım Çalışması Nedeniyle 08:30-17:00; Urla 75.Yıl Cumhuriyet Caddesi, Hacı İsa Mahallesi, B.Baratalı Caddesi, Naipli Mahallesi Ve Özel Trafolu Abonelerdir. Tesis Çalışması Nedeniyle 09:00-12:00;



KARABURUN; Mordoğan Ayıbalığı Mevki Tr20 B Kolu Ayıbalığı Cad. Bir Kısmı 75,76,77,78,79,80.81.82.82 Sokaklar Ve Civarı Tesis Çalışması Nedeniyle 11:00-13:00; Mordoğan Ayıbalığı Mevki Tr20 C Kolu Ayıbalığı Cad. Bir Kısmı 73.74.79 Sokaklar Ve Civarı Tesis Çalışması Nedeniyle 13:30-15:30; Alaçatı 1 Fideri Radar Hattı-Turkcell Vericisi-Hava Radar-Deniz Radar-Füze Rampaları-Trt Vericisi Vs. Tesis Çalışması Nedeniyle 09:00-16:00; Mordoğan Ayıbalığı Mevki, Ayıbalığı Caddesi Bir Kısmı, 66,67,68,69,64 Sokaklar Ve Civarı Tesis Çalışması Nedeniyle 09:00-11:00



28.11.2016 BORNOVA; 1748, 1749, 1750, 1751, 1751/1-2-3-4, 1754, 1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1759/1-2, 1760, 1773, 1774 Sokaklar Ve Civarı AG Tesis Çalışması Nedeniyle 09:00-17:00; Eğridere Caddesi, Armut, Ardıç, Sümbül Sokaklar Ve Civarı Tesis Çalışması Nedeniyle 09:00-15:00;



BAYRAKLI; Şehit Hakan Ünsal ,2125,2123,2126,2126/1,2103,2106,2107, 2127,2128, 2128/1,2123, 2123/1, 2123/2,2123/3 Sokaklar Ve Civarı Tesis Çalışması Nedeniyle 10:00-12:00;



BUCA; Yeşilbağlar Mahallesi ,289-289/43-289/62-289/60-289/61-289/33-289/44 Sokaklar Ve Civarı Tesis Çalışması Nedeniyle 08:00-17:00;



GAZİEMİR; Dokuz Eylül Mahallesi,Kahramanlar Caddesi ,302 , 303 , 304 , 305 , 306 , 307 , 308 , 309 ,310 Sokaklar Bakım Çalışması Nedeniyle 08:00-10:00; Dokuz Eylül Mahallesi, Kahramanlar Caddesi ,Havacılar Caddesi, Orhan Gazi Caddesi ,303 ,304 ,305 ,306 ,307 ,308 Sokaklar Bakım Çalışması Nedeniyle 10:00-12:00; Dokuz Eylül Mahallesi ,Önder Caddesi, Havacilar Caddesi ,Orhan Gazi Caddesi 302 , 303 , 304 , 305 , 306 , 307 , 308 , 309 Sokaklar Bakım Çalışması Nedeniyle 13:00-15:00; Dokuz Eylül Mahallesi, Akçay Caddesi ,Ulaştırma Caddesi , Çiçek ,Menekşe Sokaklar Bakım Çalışması Nedeniyle 15:00-17:00;



KARABAĞLAR; Abdi İpekçi Mahallesi, 3692, 3694, 3696, 3697, 3728 Sokaklar Ve Civarı Tesis Çalışması Nedeniyle 08:00-17:00; İhsan Alyanak Mahallesi, 4096, 4996, 4999, 5002, 5004, 5005, 5026, 5027 Sokaklar Ve Civarı Tesis Çalışması Nedeniyle 08:00-17:00;



TİRE; Küre , Küçükören , Hamamköy , Güney Demirdere , Çayır Mahalleleri , İzsu İçme Suyu Trafoları Ve Özel Trafolar Bakım Çalışması Nedeniyle 09:00-15:30; Alaylı Mahallesi Tesis Çalışması Nedeniyle 08:30-17:30;



BAYINDIR; Gencer Mevkii Tesis Çalışması Nedeniyle 08:30-17:30; Kızılcaova Mahallesi Tamamı Ve Çevresindeki Özel Trafolar Tesis Çalışması Nedeniyle 08:30-17:30; Çiftçigediği Mahallesi Tamamı Ve Çevresindeki Özel Trafolar Tesis Çalışması Nedeniyle 08:30-17:30; Elifli Mahallesi Tamamı Tesis Çalışması Nedeniyle 08:30-17:30;



ÖDEMİŞ; Gölcük Mahallesi, Bayır Boğaz Mevkii Kısmen Tesis Çalışması Nedeniyle 09:00-17:00; Zafer Caddesi Ve Civarı Tesis Çalışması Nedeniyle 09:00-16:00; Kurucuova Mahallesi, Ova Mevkii Kısmen Tesis Çalışması Nedeniyle 09:00-16:00; Ertuğrul Mahallesi Kısmen Tesis Çalışması Nedeniyle 09:00-16:00; Martı Sokak Ve Civarı Tesis Çalışması Nedeniyle 09:00-13:00;



MENEMEN; Yahşelli Çınarlıdere Mahallesi Tamamı Ve Civarı Tesis Çalışması Nedeniyle 08:30-17:00;



KEMALPAŞA; A.Kızılca Köyü Bir Bölümü Tesis Çalışması Nedeniyle 08:30-17:30; Akalan Köyü Tamamı Tesis Çalışması Nedeniyle 08:30-17:30; Y.Kızılca Köyü Bir Bölümü Tesis Çalışması Nedeniyle 08:30-17:30; Y.Kızılca Köyü, Atatürk Mahallesi, Zıraman Slm Trafoları Ve Özeltrafolu Aboneler Ve Civarları Tesis Çalışması Nedeniyle 08:30-17:30; Işılay Saygın Bulvarı, Yukarı Kızılca Yolu Ve Civarları Tesis Çalışması Nedeniyle 08:30-17:30; Kırovası ,Şahinler Sulama Tr Foları Civarları Bakım Çalışması Nedeniyle 09:00-15:30;



URLA; Gülbahçe Mahalesi, Köy İçi Mevkii, Gülbahçe Sahil Mevkii, Gülbahçe Mezarlık Mevkii Ve Özel Trafolu Aboneler Tesis Çalışması Nedeniyle 08:30-17:00; Sıra Mahallesi, Dörtyol, Şekerpınar, Yaprak, Çağlayan, Eren, Su Deposu, Üç Çeşmeler Sokakları Ve Civarı Tesis Çalışması Nedeniyle 08:30-16:30; Gülbahçe Mahallesi ,Köy İçi Mevkii Ve Özel Trafolu Aboneler Tesis Çalışması Nedeniyle 08:30-16:30;



ÇEŞME; Otoyol Gişeler, Otoyol Aydınlatma, Ares Rüzgar Santrali, Baraj, Baraj Şantiye, Turkcell, Otoyol Gsm Vericiler, Özcan Sunay Taş Ocağı,Avni Ulutaş, Demirer Rüzgar Gülleri, Güler Sondajcılık, Tavuk Çiftliği, Yusuf Çelik, Ön Danışmanlık, Levent Acar,Ümit Güngör Tesis Çalışması Nedeniyle 09:00-17:00