İzmir'de AVM yangını!

İzmir'in Balçova İlçesi'ndeki bir alışveriş merkezinin sinema katında belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, çok sayıda ekibin müdahalesiyle söndürüldü

İzmir'de AVM yangını!

Mithatpaşa Caddesi üzerindeki bir alışveriş merkezinde, bugün saat 10.00'de, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Binadan yükselen alevleri görenler yagnını itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine sevk edilen çok sayıda ekip, yangına müdahale etti. Polis ekipleri alışveriş merkezinde bulunanları tahliye ederek, güvenlik önlemi aldı. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın, kısa sürede söndürüldü. Yangının kesin çıkış nedeni araştırılırken polis, soruşturma başlattı. Yangına ilk müdahaleyi yaptığını söyleyen Balçova Belediyesi işçisi Ali Bulmuş, "Biz tankerle ağaçları sularken, alevleri fark ettik. Kendi tankerimizle yangına müdahale ettik. İtfaiye gelene kadar bir tanker suyu boşalttık. Facianın eşiğinden döndük" dedi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #avm yangın #balçova #izmir
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