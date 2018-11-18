İzmir'de bir kişi yolun karşısına geçmek isterken canından oldu

İzmir'in Konak ilçesinde, yolun karşısına geçmek isterken bir aracın çarptığı 59 yaşındaki Şükrü Şengül, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis, Şengül'e çarparak kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı

Kaza, bugün sabah 06.00 sıralarında Ali Çetinkaya Bulvarı üzerinde meydana geldi. Caddeden karşıya geçmeye çalışan Şükrü Şengül'e plakası ve sürücüsü belirlenemeyen bir araç çarptı. Çarpmanın eksiyle savrularak yola düşen Şengül ağır yaralanırken, kimliği belirsiz sürücü olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine gelen sağlık ekipleri Şengül'e müdahale etti. Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınan talihsiz adam yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza sonrası çevredeki güvenlik kameraları ile MOBESE kayıtlarını incelemeye alan ekipler, Şengül'e çarpan sürücüyü belirleyerek yakalamak için çalışma başlattı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.