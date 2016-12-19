Güne çok soğuk bir hava ile başlayan İzmir'de bu hafta havalar nasıl olacak?

İzmir'de hava durumu. İzmir hava durumu. İzmir'de havalar nasıl olacak? İzmirli güne buz gibi bir hava ile başladı. Bugün hava sıcaklığı en fazla 9 dereceye yükselecek. Gece ise İzmirli -2 derece ile donacak. Yarın yani salı günü ise İzmirliyi bir nebze daha sıcak bir hava bekliyor. Yarın günün en yüksek sıcaklığı ise 11 derece. Salı günü gece sıcaklığı ise 1 derece olacak.



Çarşamba günü İzmirliyi bulutlu bir hava bekliyor. Çarşamba günü sıcaklık gündüz en yüksek 9 derece olurken, gece ise 1 derece hissedilecek.



Perşembe günü İzmir'de güneşli bir hava hakim olacak. Ancak güneşe aldanmayın sıcaklık en fazla 9 derece olurken, gece ise 1 derece olacak.



Cuma günü parçalı buluntu bir hava var İzmir'de. Gündüz en yüksek sıcaklık 11 derece olurken, gece ise 2 dere olarak hissedilecek.



Hafta sonu ise İzmir'de güneşli bir hava hakim olacak. Cumartesi ve pazar günü sıcaklık en yüksek 11 dereceye kadar çıkacak. Gece ise her iki gün de 1 derece olarak hissedilecek.