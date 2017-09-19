İzmir'de Gaziler Günü kutlaması

Atatürk'e "Gazilik ünvanı"nın verildiği 19 Eylül günü kutlanan Gaziler Günü için Cumhuriyet Meydanı'nda bir tören düzenlendi. Türkiye Muharip Gaziler Derneği İzmir Şube Başkanı Mehmet Gökmen, "Gazilik Türk vatanseverliğinin, Türk kahramanlığının, Türk fedakarlığının şanlı destanıdır" dedi

19 Eylül Gaziler Günü, Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törenle kutlandı. Törene İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Abdullah Recep, İzmir Milletvekilli Atilla Sertel, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Dr. Sırrı Aydoğan, gazi ve şehit aileleri dernekleri ile çok sayıda gazi ve şehit yakını katıldı.



Atatürk Anıtı'na çelenklerin konulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, Türkiye Muharip Gaziler Derneği İzmir Şube Başkanı Mehmet Gökmen, günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yaptı. Bu ülkenin her karış toprağının, binlerce şehidin kanıyla sulandığını ve kahraman gazilerin kılıcının kabzasıyla mühürlendiğini vurgulayan Gökmen, şunları söyledi:



“Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları vatanı, milleti, bayrağı, milli marşı ve soydaşları için savaşır. Bunun en güzel örneği ise ‘Ya İstiklal ya ölüm’ diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde yaşanmış Kurtuluş Savaşı’dır. Gazilik Türk vatanseverliğinin, Türk kahramanlığının, Türk fedakarlığının şanlı destanıdır. Gazi ise bu destanı yazan kahramanın adıdır. Kutsal vatan topraklarımızı hedef alan kim olursa olsun, kahraman ordumuzun, emniyet güçlerimizin ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının mücadele azmi ve kararlılığı karşısında yok olmaya mahkumdur."





Neden 19 Eylül?



19 Eylül gününün "Gaziler Günü" olarak kutlanması, doğrudan Kurtuluş Savaşı ile ilgili anımsatma.. Türkiye Büyük Millet Meclisi, 13 Eylül 1921′de kazanılan Sakarya Zaferi’nin ardından, 19 Eylül 1921 tarihinde, Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk’e, “Mareşal” rütbesi ile “Gazi” ünvanı verilmesini kararlaştırmıştı. 19 Eylül, 2002 yılından bu yana tüm Türkiye'de "Gaziler Günü" olarak kutlanıyor.



