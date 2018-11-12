İzmir'de göçmenleri taşıyan tekne battı: Ölü, yaralı ve kayıplar var

İzmir'in Dikili ilçesinde düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin battığı ihbarı üzerine başlatılan arama kurtarma çalışmasında, kaybolduğu belirtilen 13 kişiden 4'ünün cesedine ulaşıldı, 3 kişi sağ kurtarıldı. Kurtarılan düzensiz göçmenler ile cesetler Sahil Güvenlik botuyla Sahil Güvenlik Dikili Kolluk Destek Tim Komutanlığına getirildi

İzmir'in Dikili ilçesinde düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin battığı ihbarı üzerine arama kurtarma çalışması başlatıldı. Denizköy bölgesi Karaada önlerindeki balık çiftlikleri mevkisine 06.20 sularında yüzerek çıkan 2 düzensiz göçmen, teknelerinin battığını ve 13 kişinin kayıp olduğunu söyledi.

Bunun üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Bir sahil güvenlik helikopteri ve 3 sahil güvenlik botuyla bölgede arama kurtarma çalışması başlatıldı. Fiber tekneyle denize açıldıkları belirtilen 14'ü Afganistan ve biri İran uyruklu 15 kişilik gruptan 3'ü çocuk 13 göçmeni arama çalışmalarına devam ediliyor.