İzmir'de iki dolandırıcı yakalandı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde yaşayan 79 yaşındaki Fatma Utanır'ı telefonda 77 bin lirasını dolandırdıkları ileri sürülen iki kişi, polis tarafından yakalandı

Geçen hafta Fatma Utanır'ı telefonla arayan bir kişi, iddiaya göre, "Hesaplarınız FETÖ terör örgütünün eline geçti. Operasyon yapacağız, derhal paranızı bankadan çekip eve gelecek polis memuruna teslim edin. Operasyon sonrası paranız geri iade edilecek" dedi. Paniğe kapılan Utanır, telefondaki kişiye inanıp, bankadan çektiği 77 bin lirasını Akıncılar Mahallesi'ndeki evine gelen ve kendisini polis olarak tanıtan bir kişiye teslim etti. Ancak, daha sonra dolandırıldığını anlayan Utanır, polise şikayetçi oldu. Şikayet üzerine harekete geçen polis, MOBESE kamerası kayıtlarından Utanır'ı dolandırdığı belirlenen şüphelilerin hırsızlık, resmi evrakta sahtecilik, 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkındaki Kanunu'na Muhalefet suçlarından poliste çok sayıda suç kaydı bulunan Ş.D. (33) ve R.P. (24) olduğunu belirledi. Ş.D., İzmir'in Konak ilçesi, R.P. ise Ödemiş'te dün yakalanıp, gözaltına alındı. Şüphelilerin dolandırdığı para ise bulunamadı. İki şüphelinin polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilecekleri bildirildi.





