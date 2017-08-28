İzmir'de jandarmadan drone destekli uygulama

İzmir İl Jandarma Komutanlığı koordinasyonunda bayram tatili boyunca tüm ilçelerde trafik ve asayişe yönelik suçların önlenmesi amacıyla ilave tedbirler alındı

İzmir'de jandarmadan drone destekli uygulama
İzmir İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, bayram tatilinin başladığı günden itibaren, İzmir’de drone desteği ile trafik ve asayiş uygulamaları yapıldığı belirtildi.

Vatandaşların olası kazalara karşı uyarıldığı uygulamalarda, sürücülere çay ve çikolata ikramında bulunulduğu da ifade edildi.

 

Kaynak: AA
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