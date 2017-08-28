İzmir'de jandarmadan drone destekli uygulama

İzmir İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, bayram tatilinin başladığı günden itibaren, İzmir’de drone desteği ile trafik ve asayiş uygulamaları yapıldığı belirtildi.Kaynak: AA
Vatandaşların olası kazalara karşı uyarıldığı uygulamalarda, sürücülere çay ve çikolata ikramında bulunulduğu da ifade edildi.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.