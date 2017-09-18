İzmir'de kepenkler bir bir kapanıyor!

İzmir'de ekonominin kalbinin attığı caddelerdeki dükkanlar kepenk indirdi

İzmir'de kepenkler bir bir kapanıyor!

Ekonomideki durgunluk, nakit sıkıntısı, yüksek kira bedelleri, İzmir'de birçok mağazanın vitrinlerini boşaltmasına neden oldu.

Tarihi Kemeraltı Çarşısı'daki Milli Kütüphane Caddesi'ndeki dükkanlar, bu kez bir satış tekniği ya da müşterinin dikkatini çekmek için değil darboğazda olduklarından vitrin camlarına "Kapatıyoruz" diye yazdı.

Üç adet pantolonun 99 TL'den, gömleğin 15 TL'den satıldığı mağazalardaki indirim, 'sezon sonu' değil 'esnaf sonu' indirimi oldu.

Benzer görüntüler Alsancak, Çankaya gibi birçok mağazada yaşanmış malını satan esnaf, kapıya kilidi vurmuştu.

Konak'ta SGK bloklarının bulunduğu yerde de çok sayıda kadın ve erkek giyim mağazaları, aylık kirası 20- 30 bin TL arasında değişen bedelleri karşılayamadıkları için boşaltıldı.

 


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #kemeraltı #konak #ekonomi
Önceki Haber
Göztepe adeta şov yaptı!
Sonraki Haber
Yıldırım'dan TEOG açıklaması: Yarışa döndü
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.