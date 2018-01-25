İzmir'de kimse sokakta kalmasın diye...

Kış mevsimi gerçek yüzünü gösterirken, geceleri daha da etkili olan aşırı soğuk hava, sokakta yaşayanlar için yaşamsal bir tehdit oluşturmaya başladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu soğuk günlerde barınma olanağı bulunmayan vatandaşların yine en güvenilir kapısı oldu. Son 2 günde havanın aşırı soğumasıyla birlikte Güçsüzler Evi'ne sığınanların sayısı 75'e yükseldi

Türkiye genelinde etkisini gösteren kara kış, İzmir'de de yaşamı zorlaştırıyor. Sıcaklıklar özellikle geceleri "eksili değerlere" yaklaşıyor. Barınma olanağı olmayanlar için ise geceyi sokakta geçirmek hayati tehlikeler barındırıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kapılarını 24 saat boyunca açık tuttuğu Müyesser Turfan Güçsüzler Evi, işte onlar için sığınacak bir çatı, bir tas sıcak çorba ve rahat bir yatağın ötesinde, yaşama tutunacakları fırsatlar sunuyor. Son 2 günde etkisini gösteren soğuk havayla birlikte Güçsüzler Evi'ni ziyaret edenlerin sayısı 75'e yükseldi. İzmir Büyükşehir Belediyesi, artan talebi karşılamak için personel ve yatak sayısını artırarak gerekli önlemleri aldı.





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İzmir Büyükşehir Belediyesi Huzurevi Müdürlüğü'ne bağlı olarak görev yapan Örnekköy’deki Müyesser Turfan Güçsüzler Evi, çeşitli kaynaklardan gelen ihbarları da değerlendirerek sokakta yaşayan evsiz vatandaşları, bulunduğu yerden alıyor ve onlara barınma olanağı sağlıyor. Merkeze gelenlerin öncelikle sağlık kontrolleri yapılıyor, yemek ve barınma ihtiyaçları karşılanıyor. Tedavi gerektiren durumlarda ise Eşrefpaşa Hastanesi devreye giriyor. Merkezde 3 ay olan barınma süresi, ihtiyaç durumunda 6 aya kadar da uzayabiliyor. Merkezden bu süre dışında, günübirlik yararlanma olanağı da bulunuyor. Yaşı uygun olanlar Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile yapılan koordineli çalışma ile huzurevi veya bakım merkezlerine yerleştiriliyor, çalışabilecek durumda olanlar Türkiye İş Kurumu'na yönle ndiriliyor.



İzmir Büyükşehir Belediyesi Müyesser Turfan Güçsüzler Evi'ne gündüz saatlerinde 0232 361 71 51, mesai saatleri dışında ise 0232 361 00 82 numaralı telefondan erişilebilir.



