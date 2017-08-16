İzmir'de köpeğe inanılmaz işkence!

İzmir’de bir köpeğin cinsel organına acı biber sokularak işkence edildiği ortaya çıktı

İzmir Konak’ta bir köpek, acı çeker bir halde sırtüstü yatmaya çalışırken görüldü. Handan Bozkurt isimli hayvan sever, sırtüstü yatan köpeğin karnının şiş olduğunu görünce yanına giderek su ve mama vermeye çalıştı.



patiliyo.com'da yer alan habere göre, hayvansever kadın bu sırada, köpeğin makat bölgesine acı biber sokulduğunu ve etrafının da sakızla yapıştırıldığını fark ederek veterinere götürdü.



Köpeğin dışkısını yapamadığı için göğüs bölgesine kadar iltihap oluştuğu fark etti.



İşkenceye maruz bırakılan köpek veteriner hekimler tarafından tedavi altına alındı.