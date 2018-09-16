İzmir'de kruvaziyer buluşması

Kruvaziyer sektörünün önemli gruplarından Carnival Cooperation firması yetkilileri ile İzmir'deki sektör temsilcileri bir araya geldi

Kruvaziyer sektörünün önde gelen gruplarından Carnival Cooperation firması yöneticileri ile İzmir'deki turizm sektörü temsilcileri gelecek dönem hedeflerini belirlemek üzere toplantı yaptı.

İzmir Ticaret Odasından yapılan açıklamaya göre, Türkiye'ye yeniden sefer düzenlemek üzere çalışma yürüten Carnival Corporation & PLC şirketinin Deniz Güvenliği Direktörü Ricardo Karakadze ve Carnival Maritime Gemi Güvenlik Direktörü Hendrik G. Malmström, Türkiye'ye sefer planlarıyla ilgili sektör temsilcilerine bilgi verdi.

Risk değerlendirmesi için gerçekleştirdikleri İzmir gezisinde her şeyi çok profesyonel bulduklarını ve olumlu izlenim edindiklerini ifade eden Karakadze, İzmir'i olumlu ve güvenli bir kent olarak gördüklerini kaydetti.

Malmström de grup bünyesindeki 8 kruvaziyer şirketine İzmir ve Türkiye'yle ilgili olumlu yönde rapor vereceklerini, bu kararın diğer kruvaziyer şirketlerini de etkileyebileceğini bildirdi.

Bir kenti anlamak için sokaklarında dolaşmanın önemine değinen Malmström, "Türkiye ve İzmir'e gelmek için keşke bu kadar beklemeseydik." ifadesini kullandı.

İZTO Yönetim Kurulu Üyesi Oğuz Özkardeş ise kente kruvaziyer gemilerin yeniden dönmesinin büyük önem taşıdığına dikkat çekti.

İzmir'in kruvaziyer gemilerini çok özlediğini, tüm kentin bu gemileri sahiplendiğini ve yeniden görmek istediğini kaydeden Özkardeş, 2019'un kruvaziyer turizminde eski günlere dönüşün yılı olacağına inandığını vurguladı.

Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Başkanı Yusuf Öztürk ise İzmir'in ve Türkiye'deki kruvaziyer limanlarının güvenlik sorunu olmadığını belirterek, Carnival Grubu'nun markası Costa'nın gelecek dönemde İzmir'e seferlerine yeniden başlayacağına inandığını ifade etti.