İzmir'de kurtuluş coşkusu gece de sürdü

İZMİR’in kurtuluş günü 9 Eylül, kentte hem gündüz hem de gece düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı. On binlerce İzmirli, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin akşam saatinde düzenlediği fener alayına katıldı. Gündoğdu Meydanı’nda düzenlenen lazer ve ışık gösterileriyle heyecan doruğa ulaştı. İzmir Körfezi üzerinde oluşturulan su perdesinden 'Ata'yı selamlayan İzmirliler, Murat Dalkılıç ve Gülşen’in verdiği konserle gece geç saatlere kadar eğlendi

İzmir’in işgalden kurtuluşunun 95'inci yıl dönümü İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen birbirinden farklı etkinliklerle kutlandı. 9 Eylül sabahından saatlerinden itibaren başlayan kutlama programı akşam Fener Alayı, konser, su perdesi ve ışık gösterileri ile devam etti. İzmir, on binlerce İzmirli’nin katıldığı coşkuya sahne oldu. Kentte 9 Eylül’le özdeşleşen Fener Alayı yürüyüşü ile birlikte heyecan doruğa ulaştı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, fener alayında halkla birlikte yürüdü. Güzergah üzerinde bekleyen İzmirliler, Büyükşehir Bandosu’nun marşlarıyla yürüyen Fener Alayı’nı ellerindeki bayrakları sallayarak coşkuyla selamladı.Gündoğdu Meydanı’nda on binlerce İzmirli’ye seslenen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, bu coşkulu kalabalığın 9 Eylül’ü kutlamak istemeyenlere, Atatürk’ü unutturmak isteyenlere en anlamlı cevap olduğunu söyledi. İzmir ve İzmirliler var olduğu müddetçe hem İzmir Marşı, hem Atatürk sevgisinin büyüyerek devam edeceğine işaret eden Başkan Kocaoğlu, konuşmasına şöyle devam etti:"Atatürk’e yapılan saldırılara göz yuman kim varsa şiddetle kınıyoruz; reddediyoruz. Biz İzmiriz. İzmir demek; barış, sevgi demek. İzmir demek hürriyet demek. Yaşam biçimine müdahale etmemek demek. Biz ulu Önderimizin ilke ve inkılaplarından ayrılmayacağız. Her 9 Eylül’de Ata’mıza sevgimize, saygımızı, minnet duygumuzu daha coşkulu bir şekilde ifade edelim. Buna mecburuz. Hepinize 9 Eylül’de bu duruşunuzdan, ulu Önderimize ve bize sahip çıktığınızdan dolayı minnetlerimi ifade etmek istiyorum. Ey İzmir. Sen çok yaşa! Sen çok yaşa! Türkiye’nin doğum günü kutlu olsun."9 Eylül etkinliklerinin en heyecanlı anları İzmir Körfezi üzerinde yapılan lazer ve ışık gösterileri sırasında görüldü. Gündoğdu Meydanı’nda toplanan İzmirliler, körfez üzerindeki su perdesinde Atatürk görüntülerini nefeslerini tutarak izledi. Işık ve havai fişek gösterileri ise 9 Eylül kutlamalarına ayrı renk kattı. 7 dakikalık şov süresince çalan İzmir Marşı da özel olarak aranje edildi. 45 kişilik ekip tarafından hazırlanan beğenildi.Konser programı ise sevilen sanatçı Murat Dalkılıç ile başladı. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Dalkılıç, sevilen şarkılarını İzmirlilerle birlikte seslendirdi. Saat 23.20’yi gösterdiğinde sahneye çıkanGülşen, Gündoğdu Meydanı’nda pop rüzgarı estirdi. 'Bangır Bangır' isimli şarkısıyla konserine başlayan sanatçı söylediği hareketli şarkılar ve kendisine eşlik eden dansçılarla İzmirlileri coşturdu. Kurtuluş günü kutlamaları İzmir’de gece geç saatlere kadar sürdü.