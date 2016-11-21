İzmir'de memur ve esnafa FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı

İzmir'de, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 'Yeğen' kod adlı gizli tanığın verdiği bilgiler doğrultusunda polisin düzenlediği operasyonun 4'üncü dalgasında, 39 kişi gözaltına alındı

İzmir Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 'Yeğen' kod aldı gizli tanıdığın verdiği bilgiler doğrultusunda düzenlediği operasyonların 4'üncü dalgasını bugün sabah saatlerinde yaptı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 44 kişi hakkında gözaltı kararı verdiği operasyon kapsamında şu ana kadar aralarında, devlet memuru ve esnafın da bulunduğu 39 kişi gözaltına alındı. Yakalanan kişilerin evlerinde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzemelerin ele geçirildiği bildirildi. Ayrıca, gözaltına alınan kişilerin örgüt toplantılarına düzenli olarak katılıp himmet adı altında terör örgütüne finans sağladığı, kurban adı altında vatandaşlardan para toplayıp bu paraları yurtdışı seyahatlerinde kullandıkları öne sürüldü.



