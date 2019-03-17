İzmir'de otomobile silahlı saldırı: 1 yaralı

İzmir'de seyir halindeki bir otomobile açılan ateş sonucu, arka koltukta oturan Kırgızistan uyruklu Elnura Turmanbetova yaralandı

İzmir'in Konak ilçesinde seyir halindeki bir otomobile ateş açılması sonucu 1 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Göztepe Mahallesi 96. Sokak'ta meydana gelen olayda, Fehmi Arman'ın kullandığı 35 DE 226 plakalı araca, kimliği belirsiz bir kişi tarafından ateş açıldı. Tabancadan çıkan kurşunun otomobilin arka kapısına isabet etmesi ve delmesi sonucu arka koltukta oturan Kırgızistan uyruklu olduğu öğrenilen Elnura Turmanbetova (29) yaralandı. Turmanbetova, Ege Üniversitesi Hastanesinde tedavi altına alındı. Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.