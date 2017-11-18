İzmir'de pedallar bu kez Melek için çevrildi

İzmir'de bir bisiklet kulübü, GM1 Gangliosidosis Tip1 hastalığı teşhisi konan 2,5 yaşındaki Melek Arık'a destek olmak ve bu hastalığa dikkat çekmek için tur düzenledi

"Melek için kanatlarım olur musun?" sloganıyla Üçkuyular Vapur İskelesi'nde buluşan Bike İzmir Bisiklet Kulübü üyeleri, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'ndaki bisiklet yolunu kullanarak Saat Kulesi'ne kadar pedal çevirdiler.



Solunum cihazına bağlı olarak yaşayabilen Melek'i taşınabilir solunum cihazıyla bebek arabasına yatırarak etkinliğe katılan baba Ünal ve anne Taibe Arıkan, bisiklet kulübü üyelerini Konak Meydanı'nda karşıladı.





"Kızım uzun bir aradan sonra dışarı çıkıyor"



Melek'in annesi 33 yaşındaki Taibe Arık yaptığı açıklamada, hastaneye gitmelerinin dışında uzun bir aradan sonra ilk kez çocuklarını dışarıya çıkarmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.



Kızının tedavisi olmayan hastalığıyla ilgili farkındalık etkinliğinin düzenleneceğini duyduğu zaman çok duygulandığını belirten anne Arık, "GM1 Gangliosidosis Tip1 hastalığının tüm dünya ve Türkiye'de tanınmasını istiyoruz. Bu hastalıkla mücadele ediyoruz. Melek bugün düzenlenen etkinliği fark etti, sabahtan beri kendini güzel hissediyor ve çok rahat." diye konuştu.



Kızının sağlığına kavuşmasını ve kendisine "anne" demesini çok istediğini söyleyen Arık, doktorların bu hastalığa bir an önce tedavi geliştirmesi için dua ettiğini kaydetti.







Şarjlı solunum cihazına ihtiyacı var



Baba Ünal Arık ise kızının hücrelerindeki enzim eksikliği nedeniyle organlarının büyüyüp işlevini yerine getiremediğini, bir baba olarak bu duruma çok üzüldüğünü vurguladı.



Kızıyla ilgilendiği için çalışamadığını aktaran Arık, "Kızımın hastalığının bir tedavisi yok. Destek tedavileri veriliyor. Melek'in dışarı çıkabilmesi için şarjlı solunum makinası ve nabzını gösteren cihazlara ihtiyacımız var. Onlar temin edilirse Melek'imizle beraber sık sık gezintiye çıkmak istiyoruz." diye konuştu.



Bike İzmir Bisiklet Kulübü Başkanı Mustafa Kara da Melek'in hastalığını ilk duyduklarında çok üzüldüklerini, onun için pedal çevirerek farkındalık etkinliği düzenlemeye karar verdiklerini söyledi.



Her zaman Melek ve ailesinin yanında olduklarını vurgulayan Kara, "İzmirliler de bize büyük ilgi gösterdi. Bizi alkışladılar ve destek verdiler. Melek için etkinlik yapmaya devam edeceğiz." diye konuştu.



Bisiklet sürmenin kendileri için bir tutku olduğuna işaret eden kulüp üyesi Züleyha Dikbaş, böyle önemli bir farkındalık etkinliğinde yer aldığı için çok mutlu olduğunu sözlerine ekledi.