İzmir'de silahlı kavga: 6 yaralı

Olay, saat 19.00 sıralarında 2. Kadriye Mahallesi 681 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, aralarında önceden husumet bulunan iki aile arasında bilinmeyen bir nedenden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, iki grup birbirine pompalı tüfekle ateş açtı. Olayda, her iki gruptan Ferayi V. (14), Meral V. (10), Fadime D. (38), Metin D. (23) ve Şerafettin D. (13) ile kavga sırasında yoldan geçmekte olan Erkan P. vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden saçmalarla yaralandı. Yaralılar, olayı gören çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayatı tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.Kaynak: DHA
Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.
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