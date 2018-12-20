İzmir'de terör operasyonu: 12 gözaltı

Sabah saatlerinde düzenlenen operasyonla, sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları gerekçesiyle 12 kişi gözaltına alındı.

İzmir'de terör operasyonu: 12 gözaltı
20 Aralık 2018 Perşembe 13:07

Sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı tespit edilen 15 kişi hakkında, gözaltı kararı verildi.

Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, bu sabah İzmir ve ilçelerinde eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Şüphelilerden Barış K., Diyap A., Mehmet H.T., Sefa A., Abuzer K., Asım K., Hayri A., Mehmet P., Cafer A., Halise P., Recep A. ve Mahir B. yakalanarak, gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda; çok sayıda dijital malzeme ile terör örgütünü simgeleyen bez parçaları, kitap, dergi ve örgütsel doküman ele geçirildi. Gözaltına alınan 12 kişi, emniyete götürülürken, 3 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #pkk #kck #operasyon
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