İzmir'de terör operasyonu: 55 gözaltı

İzmir'de dün başlayan PKK operasyonları bugün de sürdü. İki kişi daha gözaltına alınırken, toplam gözaltı sayısı 55 oldu

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ile MİT Bölge Başkanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri dün PKK terör örgütüne yönelik operasyon başlattı. Kentte eylem yapılacağı ihbarı alan ekipler, örgüte yardım ve yataklık yaptığı belirlenen aynı zamanda sosyal medya üzerinden de propaganda yaptığı iddia edilen 65 kişiyi belirledi.



Dün Kemalpaşa, Menemen, Tire, Torbalı, Aliağa ve kent merkezinde operasyonlar düzenleyen ekipler 53 kişiyi yakaladı. Özel Harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda çok sayıda örgütsel döküman, dijital malzeme ve av tüfeği ele geçirildi.



Bombacı yakalandı

Bugün de iki gözaltı

Dün gözaltına alınan kişilerin arasında, örgütün kadın bombacısı N.E. de bulundu. N.E.'nin patlayıcı madde bulurdurmak suçundan 10 yıl önce yakalandığı ve bir süre önce de serbest bırakıldığı öğrenildi.Ekipler operasyonlarına bugün de devam etti. Örgütün propagandasını yaptıkları iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı. Böylece iki günde gözaltına alınan kişi sayısı 55 oldu. Şüphelilerin emniyetteki sorguları sürüyor.