İzmir'de terör operasyonu. Yakalanacağını anlayınca...

İzmir'de polis ekipleri PKK terör örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda yakalanacağını anlayan Sinan D., boğazını keserek intihar girişiminde bulundu

PKK'nin Türkiye genelinde eş zamanlı eylem yapacağı bilgisini alan İzmir Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele ekipleri operasyon başlattı. Teknik ve fiziki takip yapan ekipler, eylem yapacağı belirlenen Sinan D.'yi Buca ilçesindeki bir evde yakalandı. Yapılan incelemede terör örgütü üyesi Sinan D.'nin izini kaybettirmek için sürekli ev değiştirdiği öğrenildi.



Buca'daki eve baskın yapan polisler kapı açılmayınca kapıyı kırarak eve girdi. Ekipler girdikleri evde Sinan D.'yi yaralı halde buldu. Yakalanacağını anlayan Sinan D.'nin intihara kalkıştığı ve boğazını kestiği öğrenildi. Yaralı terörist ekipler tarafından hastaneye kaldırıldı. Tedavisi tamamlanan Sinan D., daha sonra da sorguya alındı.



Sinan D.'nin sorgusunun ardından ekipler ona yardım ettiği belirlenen 5 kişiyi daha gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar arasında bir üniversite öğrencisinin 2 de tapu müdürlüğünde görev yapan memurun olduğu öğrenildi. 6 kişi sorgusunun ardından adliyeye sevk edilirken, Sinan D. de dahil 4 kişi tutuklandı. Diğer iki kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.