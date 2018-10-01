İzmir'de üç işyeri yandı

İzmir'in Buca ilçesinde, züccaciye dükkanında çıkan yangın, çevredeki iki işyerine zarar verdi. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü

İzmir'de üç işyeri yandı
01 Ekim 2018 Pazartesi 09:00

Dün gece, Yaylacık Mahallesi Gazi Osman Paşa Caddesi'nde Abdülkadir Yılmaz'a ait züccaciye dükkanında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İşyerinden çıkan alevleri görenler durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler yangına müdahale etti. İşyerinin bulunduğu apartmanda oturanlar kısa sürede tahliye edildi. Züccaciye dükkanındaki yangın yandaki iki iş yerine da zarar verirken, ekiplerin söndürdüğü yangının çıkış sebebinin belirlenmesi amacıyla soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #buca #yangın
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