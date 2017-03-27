İzmir'de uyuşturucudan ölüm

İzmir'de uyuşturucu kullandığı iddia edilen genç hayatını kaybetti
Olay Karabağlar ilçesinde bugün sabah saat 06.00 sıralarında meydana geldi. Günaltay Mahallesi'ndeki bir evde yaşayan 20 yaşındaki Çetin Özdemir, birden bire yere yığıldı.
Eve gelen yakınları Özdemir'i yerde baygın yatarken buldu. Yakınları eve hemen sağlık ekiplerini çağırdı. Eve gelen sağlık ekipleri ilk muayenenin ardından genci hemen İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.
Tedaviye alınan Özdemir, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Özdemir'in uyuşturucu kullandığı ve bu yüzden hayatını kaybettiği iddia edildi. Özdemir'in kesin ölüm nedeni ise yapılacak olan otopsinin sonunda belli olacak.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.