İzmir'de velileri korkutan çocuk kaçırma iddiasıyla ilgili açıklama!

Bir annenin çocuğunun okul servisi dışında başka bir servisle kaçırılmaya çalıştığı iddiası İzmir'de veliler arasında tedirginliğe neden olmuştu. Ancak alınan bilgiye göre İzmir'de böyle bir olay yaşanmamış

Geçtiğimiz günlerde velilerin oluşturduğu whatsapp gruplarında bir annenin isyanının olduğu sesli mesajlar dolanmaya başlamıştı. Bir anne, çocuğuyla servis beklerken başka bir servisin geldiğini ve çocuğuna servisinin arıza yaptığı için kendisinin onu götüreceğini söylediğini anlatmıştı. Sahte servisin geride olduğu için kendisini görmediğini söyleyen kadın, sahte servisin kendisini görmesiyle de olay yerinden uzaklaştığını anlatmıştı.



Bu ses kaydının İzmir'de veliler arasında yayılması tedirginliğe neden oldu. Veliler olayın nerede olduğunu öğrenmeye çalıştı ancak kimse net bir bilgi elde edemedi.



Konuyla ilgili açıklama yapan İzmir Servisçiler Odası Başkanı Hasan Basri Bostancı, İzmir'de böyle bir olayın yaşanmadığını söyledi. Emniyet birimleriyle temas kurduklarını belirten Bostancı, emniyetin kendilerine İzmir'de yaşanmadığı konusunda bilgi verdiklerini aktardı.



Ancak bunun böyle bir olayın yaşanmayacağı anlamına gelmediğini belirten Bostancı, aileleri 'S' plakalı servis kullanmaları konusunda uyardı. 'S' plakalı servis araçlarını kiralayan velilerin içlerinin rahat olması gerektiğini de belirten Bostancı, bir sorun olduğunda da kendilerine ulaşılması durumunda sorunu halledeceklerini söyledi.



Benzer bir olayla karşılaşılması durumunda hemen emniyet birimlerine ve 483 97 11 numaralı telefondan kendilerine bilgi verilmesi gerektiğini de belirten Bostancı, bu durumlarda İzmir Valiliği, Jandarma, Emniyet ve Milli Eğitim ile uyumlu çalıştıklarını söyledi.



Serviste unutulduğu için hayatını kaybeden Alperen olayını da hatırlatan Bostancı, 'S' plaka olmayan araçların okul aracı ile olsa kabul edilmemesi gerektiğini söyledi.



