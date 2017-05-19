İzmir'de yaşayan İranlılar sandık başında

İran'daki Cumhurbaşkanlığı seçimleri için İzmir'de yaşayan İran vatandaşları da sandık başına gitti

İran İslam Cumhuriyeti 12. Cumhurbaşkanlığı seçimleri bugün gerçekleştiriliyor. İzmir'de yaşayan sayıları 500'e yaklaşan İran'lı seçmen de oy kullanmak üzere sandık başına gitti. İzmir'de oy kullanacaklar için Cumhuriyet Bulvarı'nda bulunan Bank Mellat İzmir Şubesi'nde sandık kuruldu. İran'da saat 07.30-17.30 arasında tamamlanacak olan oy kullanma işlemi, Türkiye'de ise 08.00-18.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Türkiye'de oy kullanan İran vatandaşları pasaportları ile sandık başına geliyor. Kimlikleri doğrulananlar memurdan aldıkları pusulaya tercihlerini yazarak sandığa atıyor. Türkiye'de kullanılan yöntemden farklı olarak pusulalar zarf içerisinde konulmuyor. İsteyenler pusulayı katlarken, açık olarak sandığa atanlar da olabiliyor.



Seçim yöntemi hakkında konuşan sandık başkanı İranlı işadamı Emir Ensari, "Sandık başkanı olarak 3. dönemim. Yeni cumhurbaşkanı seçtiğimiz için çok heyecanlıyız. Burada yaşayan İranlılar yüzde 95 oranında ilgi gösterdi. Bu katılım bizim için önemli çünkü burada konsolosluk açmak istiyoruz. Seçimde önemli olan bu yıl istediğimiz cumhurbaşkanını seçmek. Biz cumhurbaşkanının yüzde 65 oranında bir oyla seçileceğini düşünüyorum. Biz zarf kullanmıyoruz, açık oy atıyoruz. Bugüne kadar böyle gelmiş, ben bunda bir sorun görmüyorum" dedi.



İzmir'de oy kullananlardan Şekip Emini, oy vermenin önemine dikkat çekerek, "Geçmiş yıllarda katılım bu şekilde yoğun değildi. Millet devlete karşı güvenini kaybetmişti. İnşallah bizim istediğimiz çıkar. 4 sene önceki gibi olmaz. Medyaya bakılırsa Hasan Ruhani'nin sandıktan çıkması istenmiyor. Ama sonucu göreceğiz. Güç de onların elinde" diye konuştu.



'GENÇLER ARASINDA HASAN RUHANİ OYLARI ÇOK FAZLA'

İranlılardan Hamed Kian, oy verme hakkının kullanılması gerektiğini söylerken, Elham Yazdıha ise "Ülkemiz için oy kullanmak çok önemli. 4 yıl için karar veriyoruz. O yüzden İranlı olarak oy verdim. Burada gazetecilik okuyorum, burada yaşıyorum. Ama İran halkının nasıl yönetileceği benim için çok önemli. Bildiğim kadarıyla gençler arasında Hasan Ruhani'nin oyları çok fazla" dedi.