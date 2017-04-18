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İzmir'deki fabrikada patlama: Yaralılar var

İzmir'deki fabrikada patlama: Yaralılar var

İzmir'in Aliağa ilçesindeki HABAŞ demir-çelik fabrikasında meydana gelen patlamada 6 işçi hafif yaralandı.



HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda, dün saat 18.00 sıralarında, test aşamasındaki üçüncü ocakta, LPG borularından birinde patlama meydana geldi. Patlamanın şiddeti ile oluşan basınç ve havaya savrulan tozlardan 6 işçi, nefes almakta güçlük çeker hale gelirken baş, kol ve bacaklarında yaralanmalar oldu. Yaranan işçiler, ambulanslarla Aliağa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İşçiler, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #aliağa #patlama
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