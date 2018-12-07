İzmir'deki o belediyede 'görevi kötüye kullanma' davasında beraat istemi

İzmir'de, Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ ile yardımcısı Gamze Eraslan ve belediyenin temizlik işleri eski müdürünün de aralarında olduğu 11 sanığın 'görevi kötüye kullanma', 'rüşvet' ve 'irtikap' suçlamalarıyla tutuksuz yargılandığı davada savcı, esasa yönelik mütalaa verdi. Savcı, 3 sanığın cezalandırılmasını ve Başkan Karabağ'ın da aralarında olduğu 8 sanığın beraatini istedi

İzmir merkezli İstanbul, Ankara ve Manisa'da; 'görevi kötüye kullanma', 'rüşvet' ve 'irtikap' soruşturması kapsamında, aralarında Bayraklı Belediye Başkan Yardımcısı Gamze Eraslan ile belediyenin temizlik işleri eski müdürünün de olduğu 10 kişi, 2016 yılında gözaltına alındı. '2009 ile 2012 dönemindeki bazı ihalelere fesat karıştırma', 'evrakta sahtecilik', 'rüşvet' ve 'irtikap' ile suçlanan şüphelilerden şirket yetkilisi, Bayraklı Belediye Başkanı CHP'li Hasan Karabağ'a ait yazlığın tadilat parasının kendisine ödetildiğini öne sürdü. Bunun üzerine Başkan Karabağ da ifade için savcılığa çağrıldı. Dosyada, belediyeden ihale alan firma tarafından belediye görevlilerine cep telefonu ve uçak bileti alındığı, belediyenin temin ettiği bazı ihtiyaçların da usulsüz olarak sürekli aynı firmalardan alındığı iddiaları da yer aldı. Adliyeye sevk edilen 11 kişi, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Sanıklar hakkında 'görevi kötüye kullanma', 'rüşvet' ve 'irtikap' suçlarından dava açıldı.

İzmir 12'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın son duruşmasına, sanıkların avukatları katıldı. Duruşma savcısı, esasa yönelik verdiği mütalaasında Başkan Yardımcısı Gamze Eraslan, Derya Karadağlı ve Yüksel Çelik'in 'görevi kötüye kullanma' suçundan cezalandırılmasını, Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ'ın da aralarında bulunduğu 8 sanığın ise beraatini talep etti. Sanıklardan Hasan Karabağ ve Recep Yalçın'ın avukatı, mütalaaya katıldıklarını belirterek, beraat kararı verilmesini istedi. Savcının cezalandırılmasını istediği 3 sanığın avukatı ise mütalaaya karşı savunma yapmak için ek süre talep etti.

Mahkeme heyeti, avukatların savunma için ek süre talebini kabul ederek, duruşmayı erteledi.