İzmir'e 170 yeni otobüs daha...

Otobüs filosunu yenilemeye devam eden İzmir Büyükşehir Belediyesi, İZULAŞ bünyesine 110 adet yeni nesil otobüs aldı. ESHOT'a alınacak 100 körüklü otobüsün de 60'ı teslim edildi

İzmir Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma ağını yeni araçlarla güçlendirmeye devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi İZULAŞ şirketi bünyesinde ulaşım filosuna katılacak yeni nesil 110 otobüsün alımını tamamladı. Büyükşehir Belediyesi, İZULAŞ bünyesinde kullanılmak üzere Eylül ayından itibaren kademeli olarak 110 otobüs alarak ulaşım filosuna kattı. ESHOT için de anlaşması yapılan 100 körüklü otobüsün 60 tanesi hizmet vermeye başladı.



İZULAŞ bünyesine katılan tamamı klimalı, alçak tabanlı, yana yatma kabiliyeti ve engelli rampasına sahip çevre dostu solo otobüslerde ayrıca kapı açıkken otobüsün hareket etmesini engelleyen sistem de bulunuyor. Alınan araçların dış uzunluğu 12 metre. Motorları ise dizel ve Euro 6 standartlarına uygun olarak üretildi. Araçların şehir içi toplu taşıma hizmetlerine uygun 6 ileri 1 geri vitesli otomatik şanzımanı var. Otomatik şanzımanlar, elektronik kumanda ve arıza teşhis sistemine de sahip.



Büyükşehir Belediyesi 1846 adet otobüsüyle İzmirlilere hizmet verirken, ihalesi tamamlanan ilk 20 elektrikli otobüs de 2017 yılında hizmete alınacak. 12 metre boyunda, tamamen elektrik enerjisiyle çalışan bu otobüsler için 8.8 milyon Euroluk yatırım gerçekleştirildi.



