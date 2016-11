İzmir'e 50 yeni otobüs daha alındı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 40.7 milyon lira bedelle satın aldığı 110 yeni otobüsten ilk 50’sini hizmete aldı. Başkan Kocaoğlu, “13 yılda yaklaşık 750 milyon liralık otobüs alımı yaptık. 2019 Mart seçimlerine, yaklaşık 60 kilometresi inşaat halinde toplam 250 kilometrelik raylı sistemle, onurla ve gururla gireceğiz” dedi

Toplu taşıma ağını çevreci ve konforlu otobüslerle güçlendirmeye devam eden İzmir Büyükşehir Belediyesi, İZULAŞ şirketi bünyesinde hizmet verecek 110 solo otobüsten ilk 50’sini törenle hizmete aldı. TEMSA tarafından üretilen 110 adet otobüsün kalan 25’inin önümüzdeki hafta, 35’inin ise 15 Aralık’a kadar geleceği bildirildi.



Yeni otobüslerin hizmete alınması nedeniyle Bornova Aşık Veysel Rekreasyon Alanı’nda düzenlenen törende konuşan İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Aziz Kocaoğlu, sözlerine 8-15 Kasım tarihleri arasında yaşanan İZBAN grevi sırasında fedakarca görev yapan ESHOT ve İZULAŞ çalışanlarına teşekkür ederek başladı.



Kent içi ulaşımda raylı sistemin gerekliliğine vurgu yapan Başkan Aziz Kocaoğlu, 11 kilometre olarak devraldıkları raylı sistem hattını bugün 130 kilometreye ulaştırdıklarını belirterek, “Önümüzdeki Eylül ayında Selçuk hattındaki 26 kilometreyi çalıştıracağız. Karşıyaka Tramvayı yıl sonunda deneme seferleri yapacak, Şubat-Mart'ta da devreye alacağız. Konak Tramvayı'nı ise önümüzdeki yıl Ekim-Kasım aylarında devreye alacağız. 24 kilometre tramvay ve 26 kilometre Selçuk hattıyla birlikte, 2017 sonbaharında 50 kilometre ilaveyle toplam 180 kilometreye ula şacağız. Narlıdere metromuzun onayını Kalkınma Bakanlığı'ndan bekliyoruz. Kredimiz ve projemiz hazır. Bir an öne yapım ihalesine çıkmaya hazırlanıyoruz. Ayrıca kent içinde en çok sıkıntı yaşayan Bucalı hemşehrilemiz için kökten çözüm olacak Üçyol'dan Buca Tınaztepe ve Çamlıkuleye ulaşacak 13 kilometre derin tünel metre hattının temelini 2017 yılında atacağız. 53 kilometrelik Aliağa-Bergama hattının inşaatının ihalesine de gelecek yıl başlayabilirsek, 2019 Mart seçimlerine yaklaşık 60 kilometresi inşaat halinde, toplam 250 kilometrelik raylı sistemle, onurla ve gururla gireceğiz" diye konuştu.





Çok sevindirici



Hem konforlu ulaşım sağlamaya hem de karbon salınımını azaltmaya çalıştıklarını ifade eden Başkan Kocaoğlu, aldıkları 20 tane elektrikli otobüsü de deneyeceklerini vurgulayarak “Bu konuda yoğurdu üfleyerek yememiz lazım. Otobüs filolarımızda elektrikli otobüslere dönüşü gerçekleştirmeyi hedefliyoruz dedi.



Açtıkları yeni yolları da hatırlatan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı, sözlerini şöyle sürdürdü:



“Yüzbaşı İbrahim Hakkı Caddesi'nin tamamını, Tarlabaşı'nda 3-4 tane bina daha yıkıldıktan sonra hizmete açacağız. Güneyde Konak tünellerinden Homeros Bulvarı'na, oradan Otogara ve sonra da çevreyoluna ulaşacak 35 metre genişliğindeki 8 kilometrelik yolumuzu da bir aksilik olmazsa 2019'a kadar tamamlayacağız. 12 tanesi gelen, çevreci, katamaran tipi vapurlarımız körfezde yüzüyor. 2017 Mayıs ayına kadar hepsi tamamlanacak. Orta körfeze, hatta Midilli'ye kadar uzanan bir programla deniz ulaşımını güçlendireceğiz. Arabalı vapurları da yeniledik., Gerekirse yenilemeye devam edeceğiz. İnciraltı'ndan Sasalı Kuş Cenneti'ne kadar uzanan bisiklet yolu aktif bir şekilde kullanılıyor. Bisiklet yolları yapıp BİSİM’i hizmete aldıktan sonra kentteki bisiklet kullanımı katlanarak artmaya başladı . Bisiklet kullanan arkadaşlar, hem spor hem de çevreci ulaşım adına çok büyük bir misyon üstlendi. Bu da çok sevindirici.”





13 yılda 751 milyon liralık yatırım



İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 13 yılda yaklaşık 750 milyon liralık otobüs alımı yaptığını hatırlatan Başkan Kocaoğlu, “Halen 364’ü İZULAŞ'ta, 1505'i ESHOT'ta olmak üzere toplam 1869 otobüsle hizmet veriyoruz. 2004-2016 dönemi içinde İZULAŞ şirketi 320 adet otobüs satın alıp yaklaşık 113 milyon lira ödedi. ESHOT Genel Müdürlüğü ise 13 yılda 1305 yeni araç için toplam 711 milyon liralık harcama gerçekleştirdi. Son gelenlerle satın aldığımız toplam araç sayısı 1625’e çıktı. Bu otobüsler için 751.7 milyon lira ödedik” şeklinde konuştu.





Yanlışa dur demek zorundayız



Konuşmasında, bugün Adana'da, Hükümet Konağı önüne yapılan bombalı saldırıyı da kınayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı, şunları söyledi:

“Şehitlerimize Tanrı'dan rahmet diliyorum. Bu terör belasından, bu Ortadoğu bataklığından kurtulmamız gerekiyor, kurtulmak zorundayız. Suriye’de, yurt içinde, her gün şehit veriyoruz; yüzlerce-binlerce yaralımızın akibetini bilmiyoruz. Belki büyük çoğunluğu engelli yurttaş oluyor. Peki ne yapmalıyız, ne yapabiliriz? Bu dertten, beladan nasıl kurtuluruz? Bunu hepimizin derinlemesine düşünmesi gerekir. Hepimiz korkuyoruz, hepimiz insanız. Korku doğal bir duygu ama nereye kadar ve ne için? İnsan gibi yaşamak için korkmamak, mücadele etmek gerekiyor. Onurlu, erdemli bir insan olarak yaşamak için direnmek, doğruyu bulmak için yanlışı söyleyebilmek gerekiyor. Yanlışa dur demek zorundayız. Ülkenin birlik ve bütünlüğünü sağlamak zorundayız. Hem terördeki yaraları, hem darbe girişimindeki yaraları, hep beraber, tüm vatandaşlar ve siyasilerle birlikte sarma k zorundayız. Çok anormal, ürkütücü ve korkutucu bir süreçten geçiyoruz. Sahip çıkmak zorundayız ve birlik olmak zorundayız. Yarın saat 11.00'de kadına şiddete karşı Ali Çetinkaya Bulvarı’nda buluşacağız. Tüm hemşehrilerimizi davet ediyorum. Ne kadar güçlü ve kalabalık olursak, demokratik hakkımızı yasalar çerçevesinde kullanırsak, ülkemizin dirlik düzeni için mücadele etmiş olacağız. Bizim ülke menafaatini düşünmeyen; Atatürk'ten, Cumhuriyet'ten, barıştan, insan haklarından, hukuk devletinden yana olmayan insanlarla ilişkimiz yoktur. Biz ülkemizi seviyoruz; hukukun üstünlüğüne, insan haklarına inanıyoruz, ülkemize ve bölgemize barış gelmesini istiyoruz.”





Öğretmenlerimize sahip çıkmamız gerekiyor



24 Kasım Öğretmenler günü ile duygularını da dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, “Ben çocukken, öğretmen çocuğu arkadaşlarımız vardı.Oonlar Ankara'ya İstanbul'a gezmeye giderlerdi; biz gidemez, onlardan dinlerdik. Ailemizin durumu da fena değildi. Arazi, mal vardı ama para yoktu. Öğretmende ise para vardı. Şubat ve yaz tatilinde geziye gidebiliyordu. Şimdi öğretmenlerin durumunu hepiniz biliyorsunuz. Eğitimdeki yozlaşma ve çürümenin, toplumun bütün kesimlerinin kılcal damarlarına kadar işlediğini hepimiz biliyoruz. Mutlaka öğretmenlerimize sahip çıkmamız gerekiyor. Ülkenin kalkınması, yeni nesillerin akla, bilime, aydınlığa, ileriye bakması öğretmenlerimizin emeğinden, elinden geçecektir” dedi.





İzmir Türkiye'nin önünde



Bornova Belediye Başkanı Olgun Atilla, Türkiye'nin en ucuz ulaşımının İzmir'de olduğunu hatırlatarak, “Avrupa'da toplu ulaşım araçlarının yaş ortalaması 6, İzmir'de ise 5, İzulaş'ta 3.2. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'nin değil, Avrupa'nın önünde. Bize bu onur ve gruru yaşattıkları için teşekkür ediyorum” diye konuştu.



Temsa Genel Müdürü Dinçer Çelik ise, “Büyükşehir Belediyesi, güvenliği üst düzeye taşıyan, engelli vatandaşların da ulaşım talebine yanıt verecek araçları hizmete sunmak amacıyla bugüne kadar çok önemli yatırımlar yaptı. Kent içi ulaşımda, akıllı sistemlerle birlikte ulaşım konforu artamaya devam edecek. Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun İzmir’e yaptığı hizmetleri ve İzmir’in geldiği noktayı görmek, sadece kent içi ulaşımına araç sağlayan bir şirketin genel müdürü olarak değil, İzmir’i çok seven bir vatandaş olarak da bizi çok mutlu ediyor. Sayın Başkan’a ve ekibine bizlere verdikleri destek için teşekkür ediyorum. İzmir’e hayırlı olsun” dedi.





Yeni araçlar çok modern



Tamamı klimalı, sürücü koruma kabinli, alçak tabanlı, yana yatma kabiliyeti ve engelli rampasına sahip çevre dostu solo otobüslerde, ayrıca kapı açıkken otobüsün hareket etmesini engelleyen sistem de bulunuyor. Alınan araçların dış uzunluğu 12 metre. Motorları ise dizel ve Euro 6 standartlarına uygun olarak üretildi. Araçlarda şehir içi toplu taşıma hizmetlerine uygun 6 ileri 1 geri vitesli otomatik şanzımanı var. Otomatik şanzımanlar elektronik kumanda ve arıza teşhis sistemine de sahip. Otobüslerde bulunan motor yangın ikaz ve söndürme sistemi, olası motor yangınlarına otomatik olarak müdahale ediyor. Konforlu bir yolculuk için gereken tüm unsurları bünyesinde barındıran İzmir’in yeni otobüsleri, sahip o lduğu geri vites kamerasıyla sürüş güvenliği açısından gelişmiş imkanlar sunarken, yolcu bilgilendirmesi yapılabilmesi için 2 adet LCD monitör ve yolcu sayma sistemini de bulunduruyor.