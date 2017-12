İzmir'e yeni yapılan baraj her gün 30 cm ilerliyor

İzmir’in inşaat halindeki en büyük baraj projesi olan Bayındır Ergenli Barajı’ndaki çalışmalar, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından 24 saat esasına çıkarıldı. Gövde dolgu çalışmalarının başladığı dev baraj, her gün 30 cm yükseliyor

İzmir’in inşaat halindeki en büyük baraj projesi olan Bayındır Ergenli Barajı’nın 2019 baharına yetiştirilebilmesi için çalışmalara hız verildi. Bu maksatla DSİ, baraj inşaatındaki çalışmaları 7 gün 24 saat esasına yükselterek, ek beton santrali kurmak için çalışmalarını başlattı.



126 personelin çalıştığı baraj şantiyesinde son 5 ayda gövde sıyırma kazıları tamamlanarak, 151 enjeksiyon kuyusu açıldı. 11 bin 600 m3 konvansiyonel betonun döküldüğü baraj inşaatında gövde için ise şu ana kadar 15 bin m3 beton dolgu yapıldı. Her gün 30 cm yükselen dev barajın gövdesinin 50 cm yükselebilmesi için ise yakında ek bir beton santrali daha kurulacak. Ayrıca 1 eleme ve kırma tesisinin daha kurulacağı baraj şantiyesinde bu tesislerle birlikte çalışan sayısı 126’dan 180’e çıkacak. 28 parça iş makinesinin aralıksız çalışacağı şantiyede hedef 2019 baharında barajı tamamlamak.



Ergenli Barajı’ndaki hızlı çalışma temposunu kurulan kameralarla kendisinin de Ankara’dan saniye saniye takip edebildiğini belirten Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu ise “Baraj inşaatında herhangi bir sıkıntı olduğunda anında müdahale edebiliyoruz. Bayındır Ergenli Barajı yaklaşık 150 milyon lirayı bulan dev bütçesiyle DSİ’nin İzmir’deki en büyük yatırımlarından birisi konumunda bulunuyor. Bu yüzden bu baraja büyük önem veriyoruz” diye konuştu.



30.470 Dekar Zirai Arazi Modern Sulama ile Tanışacak



Silindirle sıkıştırılmış beton tipinde inşa edilecek barajın gövdesinin temelden 102 metre yükseklikte olacağını vurgulayan Prof. Dr. Veysel Eroğlu “39 milyon m3 su depolama hacmine sahip olacak Ergenli Barajı’nın gövdesi için ise 1 milyon 420 bin m3 beton dökülecek. Bölgede 30.470 dekar zirai araziyi modern sulama ile tanıştıracak baraj verimi artıracak ve dekar başına 961 lira gelir artışı sağlayacak Böylece bölge çiftçisine her yıl 25 milyon lira ek gelir sağlanacak. İzmir her şeyin en iyisine layık” değerlendirmesinde bulundu.