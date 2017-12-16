İzmir'e yeni yeşil alan. 10 bin ağaç dikilecek

2004 yılından bugüne kadar 1 milyon 650 bin fidanı toprakla buluşturan İzmir Büyükşehir Belediyesi, şimdi de Yelki'deki taş ocağı ve hafriyat sahası olarak kullanılan araziyi ağaçlandırdı. 10 bin ağacın boy vermesi planlanan araziye ilk fidanı Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu dikti

İzmir Büyükşehir Belediyesi, daha yeşil bir İzmir için çok önemli bir adım daha attı. Güzelbahçe ile Urla sınırında yer alan ve yıllardır taş ocaklarının faaliyet gösterdiği 65 bin metrekare araziyi ağaçlandırmak üzere harekete geçen Büyükşehir Belediyesi, ilk fidanları Başkan Aziz Kocaoğlu'nun da katıldığı törenle dikti.





Yarımada'da taş ocağı açmak katliamdır



Tören konuşmasına, Yarımada'da gündemi meşgul eden taş ocakları tartışmasına değinerek başlayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, "Çimento fabrikalarının, beton üreten tesislerin hepsinin Yarımada'da santralleri var. Burada bir daha taş ocağı açmak, doğayı katletmekten başka bir anlam içermiyor. Bu girişimler son derece yanlış. Buradan bütün yetkililere seslenmek istiyorum: Taş ocağı, güneş enerjisi, rüzgar santrali hiçbirine karşı değiliz. Ama yeri önemli. Doğru bir çalışma yapıp doğayı korumak zorundayız" dedi.



Belkahve'deki taş ocaklarını rehabilite ederek bölgede yaptıkları ağaçlandırma çalışmalarını da hatırlatan Başkan Kocaoğlu, şunları kaydetti:

"Oradan 10 sene önce geçtiğinizde tozdan, dumandan göz gözü görmüyordu. Bugün ne hale geldi. 40 senedir onlar orada çalışıyordu. 40 senedir şikayet olunca belediye ekipleri gidip mühürlüyordu, sonra onlar da mühürü kırıp tekrar çalışıyorlardı. Ben bir tane mühür vurmadım. Çağırdık, şartları sunduk, 'kapalı sistemde, arka planda üretim yapacaksınız. Bu ön alanı terk edeceksiniz" dedik. Dediğimizi yaptılar ve ilk defa çalışma ruhsatına kavuştular. Oradan tam Pınarbaşı tarafındaki ocaklara geçiyorduk ki, yönetmelik değişti. Yetkiyi bizden alıp valiliğe verdiler. Bizden sonra da bir tek çivi çakılmadı."

Hafriyat dökümündeki tekeli kırmak için Orman Bölge Müdürlüğü'nün açtığı ihaleye katılarak muhammen bedeli 350 bin TL olan Gökdere'deki araziye 3 milyon 652 bin TL ödediklerini anlatan Başkan Kocaoğlu, ardından bu bölgeyi ağaçlandırdıklarını söyledi.





Ödül almaya gidiyoruz



Barselona Sözleşmesi çerçevesinde ilk kez verilen uluslararası çevre ödülüne İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin layık görüldüğünü de hatırlatan Başkan Kocaoğlu, Salı günü Arnavutluk'ta düzenlenecek törenle bu ödülü alacaklarını söyledi. Başkan Aziz Kocaoğlu, havayı, suyu, toprağı korumadan bir yere gelmenin mümkün olmadığını belirterek şöyle devam etti:

"Biz de bu bilinçle çalışıyoruz. Aklı ve bilimi rehber almadan belediye başkanlığı yapmak kolay değil. Başkan olmak isteyen arkadaşların 'bu kent ne olur, burada yaşayan insanların yaşam standardı, gelir düzeyi nasıl yükselir, kentin çevresi nasıl korunur; tarımda, sanayide hangi sektör öne çıkıyorsa bunlar nasıl büyütülür, üretim nasıl artırılır' diye düşünmeleri gerekir. Bunun yol haritasını bilimsel çalışmayla belirlemeden belediye başkanlığı için paçaları sıvamanın hiçbir anlamı yoktur."





Demokrasi sadece seçim değil



İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, değişen belediyecilik anlayışı doğrultusunda sadece merkezi yönetimin planlamasıyla yatırımların doğru yapılmasının, öncelik sırasının doğru belirlenmesinin ve kaynakların verimli kullanılmasının mümkün olmadığını belirterek şunları kaydetti:

"Yerel yönetimle merkezi yönetimin bir arada çalışması, konuları tartışması gerekir. Bu yapılmazsa 'ben yaptım oldu' olur. Artık demokrasi sadece seçim değil. Demokrasi azınlığın haklarını korumak. 'Seçimi ben kazandım, ben yönetirim 'demek doğru değil. Belediye başkanlığı da aynı şey. Katılımcı demokrasi, katılımcı yönetim. Katılarak, fikirlerimizi tartışarak, fikirden projeye, projeden uygulamaya geçerek konuyu hemşerilerle birlikte değerlendirmek gerekir."







Yıkmıyoruz, yapıyoruz



Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce ise geçmişte tahrip edilen doğanın Büyükşehir Belediyesi tarafından özüne döndürülmesi için çalışıldığını belirterek, "Bugün dikilecek fidanlarla doğa kendini güzelleştirecek. Bu gördüğünüz hizmet, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ilçemize kazandırdıklarından sadece bir tanesi. Başkanımız Aziz Kocaoğlu'na tüm Güzelbahçeliler adına ilçemize katkıları nedeniyle içten teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar da, Yarımada halkı olarak çok şanslı olduklarını belirterek şunları söyledi:

"Büyükşehir Belediyesi'nin hazırladığı Yarımada Stratejik Kalkınma Planı elimizde varken, ne yapacağımızı düşünmemize gerek kalmıyor. Tarımsal kalkınmanın, kırsal kalkınmanın, kenti kalkındırmanın nasıl olması gerektiğini görüyoruz. Belediyecilik sadece çöp toplamak değilmiş. İzmir'de bunu görüyorsunuz. Sosyal demokrat belediyecilik ne demek, kenti kentliyle birlikte yönetmek ne demek, hep birlikte yaşayarak görüyoruz. Enginar Festivali deyip geçmeyin. Bu sayede dikim alanları yüzde 42 arttı. Bademler'de Doğal Yaşam Köyü kuruluyor. Biz bozmuyoruz. Nasıl daha iyi yapabiliriz diye bakıyoruz. İyi ki İzmirliyim diyorum. İzmir'in insanların neden göç etmek istediği kent olduğunu görüyoruz. İyi ki böyle bir Büyükşehir Belediye Başkanımız var. İyi ki çevreye saygımız var. Biz kesmiyoruz. biz yıkmıyoruz."





232 bin kamyon malzeme taşındı



İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından ağaçlandırılacak 65 bin m² arazinin 43 bin m²'si Yelki Hafriyat Sahası, 22 bin m²'si ise Urla Belediyesi sınırları içinde yer alıyor. Geçmişte taş ocağı olarak kullanılan alanın ıslahı için hafriyat ve üst örtüyle birlikte 2 milyon 745 bin ton dolgu malzemesi kullanıldı. 232 bin 193 kamyon dolusu malzeme taşındı. Ağaçlandırılacak alana 5 bini kızılçam olmak üzere, toplam 10 bin 300 adet kara servi, yalancı akasya ve mavi servi fidanları dikildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi yine Güzelbahçe sınırları içinde daha önce taş ocağı olarak kullanılan 122 dönüm alanı hafriyat dökümüne açtı. Alandaki dolgu ve rehabilitasyon çalışmalarının ardından 20 bin ağaç dikimi gerçekleştirilecek.





Kent ormanları büyüyor



2017 yılında 40 bin ağaç ve 6 milyondan fazla bitkiyi toprakla buluşturan İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin, 14 yılda İZSU Genel Müdürlüğü ile birlikte diktiği fidan sayısı 1 milyon 650 bini geçti. Dikilen bitkilerin toplamı ise 60 milyona ulaştı. 2017 yılında Bornova Gökdere, Güzelbahçe Yelki ve Menemen Süleymanlı Mahallesi'nde yeni kent ormanları oluşturuldu. Kent Ormanları dahil olmak üzere İzmir genelinde 805 bin metrekare yeni yeşil alan kazandırıldı. Büyükşehir Belediyesi'nin bakımını yaptığı yeşil alan miktarı da 16,3 milyon metrekareyi aştı.