İzmir'in renkleri belediye stantlarında

Bu yıl 86'ncısı düzenlenen İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF) gerçekleştirilen açılış töreni ile ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. İlçe belediyeleri, birbirinden renkli stantlarıyla İzmirliler'i çalışmaları hakkında bilgilendiriyor, minik ziyaretçileri mutlu edecek hediyeler dağıtıyor

Konak Belediyesi'nin İzmir Enternasyonal Fuarı'nda açtığı stant ilk günden yoğun ilgi gördü.

Bu yıl 86'ncısı düzenlenen İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF) gerçekleştirilen açılış töreni ile ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. 18-27 Ağustos tarihleri arasında çok sayıda yerli ve yabancı konuğu Kültürpark'ta ağırlayacak olan organizasyonun katılımcıları arasında yer alan Konak Belediyesi, bu yıl da fuarın en fazla ilgi gören stantlarından biri oldu. 3 Nolu Holde yer alan stantta gelenleri Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş karşıladı. Ziyaretçilerle yakından ilgilenen Başkan Pekdaş, bol bol anı fotoğrafı çektirdi.



Konak Belediyesi olarak fuar süresince çeşitli etkinlikler düzenleyeceklerini belirten Başkan Pekdaş, özellikle çocuklar için hazırlanmış birbirinden renkli ve ilgi çekici aktiviteler olduğunu söyledi. Anne ve babaların çocuklarını gönül rahatlığıyla Konak Belediyesi'nin standına emanet ettiğini dile getiren Pekdaş, 'Düzenlediğimiz aktivitelerle çocuklarımızın keyifli bir fuar geçirmelerine yönelik imkanlar sunuyoruz. Standımızda boyamalar var, kuklalar var, karikatürler var... Ayrıca çocuklarımızı felsefe ile de tanıştırıyoruz. Her sene olduğu gibi bu yıl da kitap armağan ediyoruz. Okullarda felsefenin ders olarak okutulmaktan vazgeçildiği bir Türkiye'de inadına felsefe diyoruz. Çocuklarımızın adalet ve haksızlığı felsefeyle öğrenmeleri için bu kitabı armağan ediyoruz. Çünkü adalet duygusu, hak duygusu insanı insan yapan duyguların en önemlisidir. Çocuklarımızın genç yaşta bu kavramlarla tanışmalarını istiyoruz' dedi.





Başkan Olgun Atila: 'Fuarı dolu dolu yaşayalım'



Bornova Belediyesi, bu yıl ki temanın 'İnovasyon ve Enerji' olduğu Fuar'da birbirinden renkli ve eğitici etkinliklerle yer alıyor.

Bornova Belediyesi, Fuar'da renkli etkinliklerle yer alıyor. Proje, hizmet ve yatırımlarının da tanıtıldığı 3 No'lu Hol'deki stantta Fuar'ın "İnovasyon ve Enerji" temasına uyumlu bir biçimde bilim etkinlikleri yapılıyor.

Ziyaretçiler, her gün 16.00-23.00 saatleri arasında Bornova Belediyesi'nin standında enerji ile ilgili çeşitli atölye çalışmalarına katılabiliyor. Stant içinde bu atölye çalışmaları yapılırken, İZFAŞ tarafından 3 No'lu Hol'ün önünde kurulacak ortak etkinlik alanında da bilim şovları ve halk oyunları gösterisinden latin danslarına, müzik dinletisinden cimnastiğe fark yaratan gösterileri ile yine Bornova'nın farkı ortaya konuyor.

Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, tüm İzmirlileri Fuar'a davet ederek, 'Buraya gelen vatandaşlarımız belediyelerimizin hizmet, yatırım ve projeleriyle ilgili herşeyi detaylarıyla öğrenme şansına sahip oluyor. Fuar, aynı zamanda bizlerin fikir alışverişinde bulunmasına da fırsat veriyor. Ama hepsinden önemlisi Dünya'nın dört bir pek çok ülke Fuar'ın katılımcısı. İzmirliler gelsinler ve tüm güzelliklerini dolu dolu yaşasınlar' diye konuştu.







Buca standında çocuk bakımı



Buca Belediyesi, 86. İzmir Enternasyonal Fuarı'nda bu yıl da renkli ve eğlenceli standıyla yerini aldı. Proje ve hizmetlerin görsel şovlarla ve Bucacım maskotlarıyla tanıtıldığı Buca Belediyesi standı, Avrupa Birliği hibe desteğiyle kurulan Roman Bandosu'nun verdiği muhteşem konserle fuar ziyaretçilerine keyifli anlar yaşattı. Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıyan Pırlanta Merkezlerinin bir örneğini İzmir fuarı ziyaretçileri için de açan Buca Belediyesi, 3-6 yaş arası çocuklara bir saatliğine geçici bakım hizmeti vererek ailelerin İzmir Enternasyonal Fuarı'nı gönüllerince gezme imkanı sunuyor.

86'ncı kez kapılarını açan İzmir Enternasyonal Fuarı Buca Belediyesi'nin standıyla şenlendi.3 no'lu holde yer alan stantta birbirinden eğlenceli etkinlikler ve sürprizler ile ziyaretçilerini karşılayan Buca Belediyesi standı, görsel ve sanatsal şovlar ile 'Bucacım' maskotları ile İzmir Fuarının ilk günden cazibe merkezi oldu. Belediye hizmet ve projeleri birbirinden renkli şovlarla tanıtıldığı stantta dağıtılan sürpriz hediyelerde ziyaretçileri keyiflendirdi.





Fuar pırlanta merkezi



Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıyan projelerinden Pırlanta Merkezlerinin bir örneğini fuar standında da açan Buca Belediyesi, ziyaretçilere de fuar alanında gönüllerince gezme olanağı sunuyor. 3 - 6 yaş arası çocuklarını bir saatliğine Buca Belediyesi standındaki Pırlanta Merkezi'ne bırakabilecek olan aileler, fuarda gezerken, miniklerde uzman eğitmenler eşliğinde eğlenceli zaman geçiriyor.





Karabağlar'da innovatif stant



Karabağlar Belediyesi Fuar 3 No'lu holde yerini aldı. Başkan Muhittin Selvitopu da standı ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti. Stanta yoğun ilgi gösterildi. 100 metrekare alanda kurulu olan Karabağlar Belediyesi standı, fuarın ana temasına uygun olarak dizayn edildi. Standı gezen vatandaşlara, Karabağlar Belediyesi'nin bugüne kadar gerçekleştirdiği projelerin yanı sıra bundan sonra yapacağı çalışmalar hakkında bilgiler verildi.

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu da standı ziyaret eden vatandaşlarla yakından ilgilendi. Başkan Selvitopu, stant görevlileri ile birlikte belediye çalışmalarına ilişkin tanıtıcı broşür ve dergileri dağıttı. Kavacık üzümünün de tanıtım amacıyla ikram edildiği stant, vatandaşların beğenisini topladı.

Fuara ilişkin kısa bir değerlendirmede bulunan Başkan Selvitopu, 'Fuarda bulunmamızın amacı, Karabağlar Belediyesi'nin şu ana kadar yaptığı çalışmaları ve ileriye dönük projeleri halka doğru bir şekilde anlatabilmek. 'İnovasyon - Enerji' temasıyla kapılarını açan fuarın, İzmir'e ve ilçemize faydası olacağına inanıyorum' diye konuştu.





Başkan Arslan her akşam Fuar'da



Çiğli Belediyesi 86. İzmir Enternasyonal Fuarı'nda yerini aldı. Çiğli Belediyesi Fuar 3 No'lu Hol'de kurulan stantta 27 Ağustos tarihine kadar çeşitli etkinliklerle sesini duyuracak.

İzmir Enternasyonal Fuarı'na geçtiğimiz yıl da katılan Çiğli Belediyesi'nin bu yıl daha da genişletilen standında proje ve hizmetler anlatılacak. Belediye çalışmaları, hazırlanan görsel ve baskılı materyallerle halka iletilecek. Geçtiğimiz yıl her akşam standa gelerek İzmir haklıyla bir araya gelen Çiğli Belediye Başkanı Hasan Arslan bu yıl da fuarda belediye hizmet ve yatırımlarını anlatma fırsatı bulacaklarını söyledi. Sadece Çiğlilileri değil, tüm İzmirliliri standa davet eden Başkan Arslan, 'Çiğli'de yaşama geçirdiğimiz ve yapmayı planladığımız projelerimizi ilgi duyan İzmirli vatandaşlarımızla paylaşma fırsatımız oluyor. Çiğlili hemşehrilerimiz de zaten bizi yalnız bırakmıyor. Güzel bir atmosferin yaşandığı fuara herkesi bekliyoruz' dedi.





Urla'nın üzüm bağları



Fuarda Urla Belediyesi'nin standı ilk akşamdan itibaren büyük ilgi gördü. Tarihi üzüm bağlarını simgeleyen Urla standında konuklar bol bol fotoğraf çektirdi. Urla ve Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Öğün Ünal Yücel ve Büyükşehir Belediyesi meclis üyeleri de fuarın ilk gününde Urla standına konuk oldu. Urla standına gelenlere ilçeyi tanıtan dökümanlar ve armağanlar verildi.

İzmir Enternasyonal Fuarı'nın İzmir için çok önemli olduğunu vurgulayan Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar, 'Ulusal ve Uluslararası bu tür fuarlarda Urla Belediyesi olarak her zaman yerimizi alıyoruz ve Urlamızın tanıtımını yapıyoruz. Urla gerçekten çok özel ve güzel bir yer. Tarihiyle, doğasıyla, sahilleriyle her zaman üzerine dikkatleri çekmiş bir ilçe olmuştur. Bizde bu güzellikleri daha geniş kitlelere duyurmak için elimizden geleni yapıyoruz. Bu yılda fuardaki yerimizi aldık. Tüm herkesi standımıza bekliyoruz' dedi.

Ayrıca Fuar kapsamında düzenlenen etkinliklerde 23 Ağustos Çarşamba ve 26 Ağustos Cumartesi günleri Urla Pop & Rock Orkestrası gurubu sahne alacak.





Selçuk, tarihini sunuyor



Türkiye'nin yanı sıra dünyanın en köklü uluslararası ticaret fuarlarından biri olan İzmir Enternasyonal Fuarı'na Selçuk Belediyesi de katıldı. Selçuk Belediyesi Standını ziyaret edenler arasında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İzmir Valisi Erol Ayyıldız ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu da vardı.

İzmir Enternasyonal Fuarı Türkiye'nin en önemli fuarı olduğunu belirten Selçuk Belediye Başkanı Dr. Dahi Zeynel Bakıcı, 'İzmir Enternasyonal Fuarı geçmişi boyunca Türkiye'deki ticari hayatın, ekonomik hayatın gelişmesine büyük bir katkı sunmuştur. Ülke ekonomisine katkısı büyüktür. Biz bu fuarda Selçuk adına, özellikle de Selçuk turizmi adına yerimizi aldık. Amacımız her zaman olduğu gibi Selçuk'u, Selçuk turizmini daha önemli noktalara taşımak' dedi.



Selçuk'un tüm dünya için önemli olan tarihi destinasyonlarının altını çizen Başkan Bakıcı, 'Biz Selçuk olarak 8600 yıllık bir tarihi geçmişe sahibiz. Birçok değerimiz var. Antik çağın en kalabalık şehirlerinden biri olan Efes Antik Kenti sınırlarımız içerisinde yer alıyor. Bunun yanı sıra Meryem Ana, Saint Jean, Çukuriçihöyük gibi birçok değerimiz var. Dolayısıyla Selçuk'un gezilip görülecek çok önemli bir destinasyon olduğunu dünyaya anlatmak için 18- 27 Ağustos tarihleri arasında İzmir Enternasyonal Fuarı'ndayız' dedi.