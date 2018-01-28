İzmir'in yeni meydanı için çalışmalar başladı

İZMİR'in Konak ilçesinde, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı üzerinde yapılan ve kullanıma açılan alt geçidin ardından, kente kazandırılacak yeni meydan projesinin yapımına başlandı. İlk etapta, alt geçidin üzerine yalıtım ve dolgu işlemleri yapılacak, tramvay rayları çalışmaları tamamlanacak, yağmur suyu tahliye kanalının bitirilip, deniz kenarındaki anroşman (taş ve kayaların düz şekilde yerleştirilerek kıyı tahkimatı yapılması) yapılacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin, taşıt trafiğini yer altına alarak kente yeni bir meydan kazandırmak amacıyla Mustafa Kemal Sahil Bulvarı üzerinde projelendirdiği alt geçit inşaatı, geçen 23 Aralık’ta bitirilerek trafiğe açıldı. 71 bin 500 metrekarelik alana kurulacak İzmir’in yeni meydanı için de çalışmalar yaklaşık bir ay önce başladı. İZSU'ya ait, yağmur sularının yer altından İzmir Körfezi'ne akıtılmasına yarayan tahliye kanallarının yeni meydan çalışmalarının yapıldığı alandan geçmesi ve mevcut meydan projesi planıyla uyumlu olmaması nedeniyle, meydanın altına İZSU tarafından iki yeni kanal döşeniyor. Kanal yapım işlemlerinin tamamlanmasının ardından, bu işlem için açılan alanların dolguları ve yalıtımları yapılacak.



Ayrıca, alt geçit tabliyesinin üzerinde biriken ve bir dereyi andıran su birkintisi de körfeze tahliye ediliyor. Tahliye işlemlerinin ardından yapılması planlanan yalıtımdan sonra, koruma betonu döşenecek. Son olarak yapılacak drenaj ve dolgu çalışmalarıyla kot farkı giderilecek. Yağmur suyu tahliye kanallarının da aynı işlemlerden geçmesinin ardından, meydan üst düzenlemesi yapılmaya başlanacak ve İzmir'in yeni meydanı yavaş yavaş sahip olması planlanan çehreye kavuşacak.



Öte yandan, meydanın ortasından geçmesi planlanan tramvay çalışmalarına da devam ediliyor. Tramvayın meydandan geçeceği güzergahtaki yol çalışmalarında büyük ilerleme kaydedildi. Rayların döşenmesinden sonra, bir yandan meydan çalışmaları devam ederken, öte yandan tramvay test çalışmaları başlayacak. İş makinelerinin raylara zarar vermemesi için de, makinelerin raylara temas etmeden üzerinden geçeceği özel bir mobil aparat hazırlanıyor. Tramvay taşımacılığının, inşaat sahasında güvenli bir şekilde sürdürülmesi için inşaat alanında özel önlemler alınacak.



Deniz kenarındaki anroşman çalışmalarının tamamlanmasının ardından, yeni vapur iskelesinin yapımına da başlanacak. Fakat anroşman çalışmalarının tamamlanması için; tramvay ve yağmur suyu tahliye kanalı gibi diğer çalışmaların bitirilmesi gerekiyor.



Deniz kenarındaki binaların önünde kalan, İZELMAN A.Ş.'ye ait, yenileme çalışmaları kapsamında otoparklar ise yakında kullanıma açılacak. Belediye yetkilileri, en kısa zamanda asfaltın dökülüp, otoparkların vatandaşın kullanımına sunulacağını bildirdi.



MEYDANDA NELER OLACAK?



Mithatpaşa Endüstri Meslek Lisesi ve Hamidiye Camisi önünde, kentlinin kesintisiz olarak denize ulaşacağı yeni meydan projesinde çocuk oyun alanı, sahne olarak kullanılabilecek gösteri alanı, su oyun alanı, dinlenme alanları, bisiklet ve yaya yolları, özel tasarlanmış kentsel donatılar, otomatik tuvaletler ve etkinlik alanları yer alacak. Meydandan tramvay da geçecek. İmar planı sürecinin tamamlanmasının ardından planlanan ikinci etapta ise deniz ulaşımını güçlendirmek amacıyla kıyıda vapur iskelesi ve tekne yanaşma yeri de yapılacak.



Yoğun yapılaşmanın ve trafiğin bulunduğu alanın İzmirliler'in kent içinde nefes alacağı bir alana dönüştürülmesi planlanıyor. Mithatpaşa Parkı'nın kara tarafında kalan tarihi doku da daha görünür ve algılanır hale gelecek. Meydanda, sanatçı Günnur Özsoy'un anıt heykel çalışması da yer alacak. Anıt, birlik ve beraberliği simgeleyecek.







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