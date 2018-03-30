İzmir'in yüzen kütüphanesi açıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kütüphane Haftası’nı renkli etkinliklerle kutlamaya devam ediyor. Ahmet Piriştina Arabalı Vapuru’nda, 1000'e yakın kitabın yer aldığı İzmir’in “yüzen kütüphanesi” açıldı

İzmir'in yüzen kütüphanesi açıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 54. Kütüphane Haftası etkinlikleri kapsamında Ahmet Piriştina arabalı vapurunda kütüphane açılışını gerçekleştirdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Buğra Gökçe ile İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Aysel Özkan’ın açılışını yaptığı “yüzen kütüphanede” 1000’e yakın kitap yer alıyor. Kitap okumak isteyen vatandaşlar, kütüphaneye ücretsiz üye olarak iki kitap alabiliyor ve 21 gün içinde bu kitapları okuyup tekrar teslim ediyor.

 
Etkinlikler sürüyor

Kütüphane Haftası etkinlikleri çerçevesinde, 31 Mart Cumartesi günü saat 14.00’da Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde, Cumhuriyet Gazetesi Yazarı, Eğitimci Ceylan Adanalı “Cumhuriyetin Işığında Kitapla Sohbet” başlığı ile okurlarla bir araya gelecek.

Bu sohbetin ardından saat 15.00’da Atatürk’ün Kütüphanecisi Nuri Ulusu’nun oğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Eski Başkanı Mustafa Kemal Ulusu “Atatürk’ün Yanıbaşında” başlığı ile kitap dostlarıyla sohbet edecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Gönüllü Takımı ayrıca, Kütüphane Haftası boyunca, toplu ulaşımda kitap okumayı özendirmek amacıyla “küçük sürprizler” yapmaya devam edecek.


 

Etiketler; #izmir #yüzen kütüphane
Önceki Haber
Aliağa Ticaret Odası Başkanı'na FETÖ gözaltısı
Sonraki Haber
Ege ihracatında zirve değişti!
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.