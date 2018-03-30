İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kütüphane Haftası’nı renkli etkinliklerle kutlamaya devam ediyor. Ahmet Piriştina Arabalı Vapuru’nda, 1000'e yakın kitabın yer aldığı İzmir’in “yüzen kütüphanesi” açıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 54. Kütüphane Haftası etkinlikleri kapsamında Ahmet Piriştina arabalı vapurunda kütüphane açılışını gerçekleştirdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Buğra Gökçe ile İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Aysel Özkan’ın açılışını yaptığı “yüzen kütüphanede” 1000’e yakın kitap yer alıyor. Kitap okumak isteyen vatandaşlar, kütüphaneye ücretsiz üye olarak iki kitap alabiliyor ve 21 gün içinde bu kitapları okuyup tekrar teslim ediyor.





Etkinlikler sürüyor



Kütüphane Haftası etkinlikleri çerçevesinde, 31 Mart Cumartesi günü saat 14.00’da Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde, Cumhuriyet Gazetesi Yazarı, Eğitimci Ceylan Adanalı “Cumhuriyetin Işığında Kitapla Sohbet” başlığı ile okurlarla bir araya gelecek.



Bu sohbetin ardından saat 15.00’da Atatürk’ün Kütüphanecisi Nuri Ulusu’nun oğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Eski Başkanı Mustafa Kemal Ulusu “Atatürk’ün Yanıbaşında” başlığı ile kitap dostlarıyla sohbet edecek.



İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Gönüllü Takımı ayrıca, Kütüphane Haftası boyunca, toplu ulaşımda kitap okumayı özendirmek amacıyla “küçük sürprizler” yapmaya devam edecek.





