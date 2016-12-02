İzmir merkezli FETÖ operasyonu. Ünlü restaurantın sahibi de gözaltında

İstanbul ve Ankara'da İzmir merkezli FETÖ operasyonu düzenlendi. Operasyon kapsamında 29 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı İzmir merkezli FETÖ operasyonu başlattı. İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri FETÖ/PDY yapılanmasına yönelik operasyonda sabah saatlerinde İstanbul ve Ankara'da da çok sayıda adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 29 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların çoğunun esnaf olduğu ve terör örgütüne finans desteği vermekle suçlandığı öğrenildi.



ÜNLÜ RESTORANIN SAHİBİ DE GÖZALTINDA



Şüpheliler arasında Karşıyaka'da faaliyet yürüten Tereci Gıda'nın sahibi K.T., Şirincan Restorant'ın sahibi K.Ş. ile Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktor M.B., Yerel Gündem İnternet Gazetesi sahibi Y. İ., Uzay Pastanesi sahibi A.A. da bulunuyor. Ayrıca şüpheliler arasında açığa alınan ve ihraç olan müftülük personelinin bulunduğu da edinilen bilgiler arasında.