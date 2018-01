İzmir Neşet Ertaş'ı unutmadı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2012 yılında İzmir'de kaybettiğimiz büyük halk ozanı Neşet Ertaş'ın ismini Buca'da yaşatıyor. Adatepe semtinde 19 bin m² alan üzerine kurulan Neşet Ertaş Parkı törenle hizmete açıldı. Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Dr. Sırrı Aydoğan, ömrünün son günlerini "güzel İzmir sana geldim" dizeleriyle sevgisini anlattığı İzmir'de geçiren büyük ustanın adına yakışan bir tesis kurduklarını söyledi

Anadolu'nun en büyük halk ozanlarından biri olan, Yaşar Kemal'in "Bozkırın Tezenesi" olarak andığı Neşet Ertaş'ın adı, son nefesini verdiği İzmir'in en güzel parklarından birinde yaşayacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Buca Adatepe’de gecekondulaşan yapıların arasında bir dönem kaçak moloz döküm yeri olarak da kullanılan alanı cennetten bir köşeye dönüştürdü. Büyükşehir Belediyesi, dikilen yüzlerce ağaç, su kanalları, havuzlar ve seyir teraslarıyla kentin en güzel noktalarından biri haline getirdiği parka, Neşet Ertaş'ın adını verdi. Sanatçının portresinin üzerine işlendiği saz heykeli konulan ve duvarında kaleme aldığı "Güzel İzmir sana geldim" şiirinin yazılı olduğu park törenle hizmete açıldı. İzmirlilerin de büyük ilgi gösterdiği aç ;ılış töreninde Türk Halk Müziği'nin güçlü sesi İsmail Altunsaray da sahne aldı.





Adına yakışmasını istedik



İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Dr. Sırrı Aydoğan, Kırşehir'de dünyaya gelen, son nefesini İzmir'de veren Neşet Ertaş'ın Anadolu insanının yüreğinin sesi olduğunu belirterek, şöyle devam etti:



"Bu dünyada her gelen bir iz bırakıyor. Ama büyük gönül insanlarının, dava adamlarının bıraktığı iz hem çok derin hem çok anlamlı oluyor. Bugün işte öyle bir ismin adını taşıyan bir parkın açılışındayız. Bu parklar yapılır, yıkılır yeniden yapılır. Gerekirse altın kaplama yapılır. Ama Neşet Ertaş gibi insanların ismini taşımazsa öksüz kalır. Tıpkı bu ülkenin her yerinde ismini gördüğümüz Mustafa Kemal Atatürk gibi. Çünkü onun isminin olduğu yerde umut vardır."



Neşet Ertaş'ın Kırşehir'in Türkiye'ye, Türkiye'nin de dünyaya bir hediyesi olduğunu vurgulayan Dr. Sırrı Aydoğan, "Pir Sultan Abdallar, Karacaoğlanlar, Aşık Veyseller'den aldığı bayrağı son nefesine kadar onuruyla taşıdı. Bütün Türkiye'nin gönlünü fetheden usta ozan, ömrünün son demlerini çok sevdiği İzmir'de geçirdi. 'Gezdim tüm dünyayı gördüm/Güzel İzmir sana geldim/Benim şirin güzel yurdum/Güzel İzmir sana geldim' mısralarıyla İzmir'e olan sevgisini anlattı. Kimdir necidir sormayan/Kimseyi hakir görmeyen/İnsanlıktan ödün vermeyen/Güzel İzmir sana geldim' sözleriyle bu kentin sosyolojik analizini değme akademisyenlere taş çıkaracak bir ustalıkla yaptı. Hem türküleriyle hem de insani yönüyle sevgiyi, saygıyı hak eden bu büyük ustanın adını kentimizde yaşatmayı bir borç bildik " diye konuştu.



Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun, Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina ile birlikte bu parka çok emek verdiğini ve açılışı da çok heyecanla beklediğini dile getiren Aydoğan, "Kendisi ağır bir grip geçirdiği için açılış törenine katılamadı. Ama bugün ben dahil hepimiz onun vekiliyiz" diye konuştu.





Büyük bir dönüşüme tanıklık ettik



Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina ise bundan 1 yıl önce bir mezbelelik halindeki alandan seslenmenin mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Metropollerde kişi başına düşen yeşil alanları artırmak görevlerimiz arasında. Bu alan bu nedenle çok kıymetliydi. Kentin merkezinde kalan bu alanın Hasanağa Bahçesi'nden sonra ilçemizdeki en büyük yeşil alan olmasını istedik. Büyükşehir Belediye Başkanımızla bu niyetle temasa geçtiğimizde böyle güzel bir tablo oluşmasını biz de beklemiyorduk. Burada büyük bir dönüşüme tanıklık ettik. Bu parkta büyük emekleri olan Büyükşehir Belediye Başkanım Aziz Kocaoğlu'na ve değerli ekibine teşekkür ediyorum. Ortaya çıkan eser bu takdiri fazlasıyla hak ediyor" diye konuştu.





Çorak toprak cennete döndü



13 bin metrekaresi yeşil alan olarak düzenlenen ‘Neşet Ertaş Parkı’na11 adet seyir terası ile basketbol sahası, kondisyon seti ve 2 adet yeni nesil çocuk oyun alanı kuruldu. 270 metrekare büyüklüğündeki su kanalı ile 55 metrekarelik su oyunu havuzu, alana ayrı bir renk kattı. Parkta 5 bin 811 metrekare çim alan düzenlendi ve 380 adet çınar, gülibrişim, Himalaya Sediri, çitlenbik, mavi selvi, iğde, dişbudak, jakaranda, lale ağacı, kavak, badem, süs ve can eriği ağacı dikildi. Neşet Ertaş Parkı, ayrıca çiçekli çalı grubundan beyaz abelya, dağ muşmulası, sarı papatya, defne, altuni taflan, gravilya, yayılıcı ardıç, lavanta, biberiye, adaçayı, kekik ve zeytin çalısı ile renklendi.