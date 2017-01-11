İzmir sokak hayvanlarına kıyamadı

İzmirliler yoğun kar yağışında sokak hayvanlarının üzerini örterek bir nebze olsun soğuktan korunmalarını sağladı

İzmir sokak hayvanlarına kıyamadı
Simge Özden-Hava sıcaklıklarının düşmesi gündelik yaşamı olumsuz etkilerken, İzmir halkı sokak hayvanlarını da unutmadı. Bazı esnaflar battaniyeler ile kedi ve köpeklerin üzerini örttü. Olumsuz hava koşullarında yaşam mücadelesi veren sokak hayvanlarına yardım için harekete geçen  hayvansever esnaflar dükkanlarının önüne yemek ve battaniye koydu. Soğuktan üşüyen köpekler ise buraya gelerek hem ısındı hem de karınlarını doyurdu. Bu görüntüler insanın da içini ısıttı.
Etiketler; #izmir #izmir sokak hayvanı
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