'İzmir tarımına özel' finans üretin

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Aziz Kocaoğlu, yerelde sağladıkları desteklerle gelişen İzmir tarımı için finansal kuruluşlara da çağrıda bulundu. Finansal Kurumlar Birliği'nin toplantısında konuşan Başkan Kocaoğlu, özellikle tarıma yönelik düşük maliyetli finans üretilmesinin İzmir ölçeğinde önemli olduğunu söyledi

Finansal Kurumlar Birliği'nin "KOBİ'lerle Güçlü ve Güvenli Yarınlara" başlığı altında düzenlediği sektörel buluşma, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde yapıldı. KOBİ'lere finansmanda nefes aldıracak yöntemler sunmak amacıyla düzenlenen oturumu gazeteci Noyan Doğan yönetti. Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, KOBİ ve finans sektörü temsilcilerinin katıldığı toplantıda, İzmir ekonomisi hakkında değerlendirmelerde bulundu. Başkan Aziz Kocaoğlu, finansal kuruluşların özellikle tarıma yönelik düşük maliyetli finans üretmesinin İzmir ölçeğinde önemli olduğunun altını çizerek bu konuya eğilmeleri gerektiğini söyledi.



Her sektörde varız



İzmir'in fazla sayıda sektörde gelişmiş bir kent olduğunu vurgulayan Başkan Aziz Kocaoğlu, "Başka yerlerden bakıldığı zaman bu kent 'çok fazla sektörle uğraşıyor' diye zaman zaman eleştirilebilir. Ama İzmir, sanayinin ilk kurulduğu kenttir. Akla gelen her konuda sanayi üretimi olan bir kenttir. Kimyadan demir-çeliğe, tekstilden mobilya ve plastiğe kadar gelişmiş bir sanayisi var. Sanayinin yüzde 80 civarı KOBİ düzeyinde. Kentte 13 organize sanayi bölgesi var" diye konuştu. Yerel yönetim olarak bütün sanayicilere ellerinden gelen desteği verdiklerini ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu şöyle devam etti: Ama aynı zamanda İzmir, Türkiye'nin en önemli tarım kenti. Tarımın bazı dallarında birinci, bazılarında ikinci kent durumunda. Limanımız, yüksek ticaret hacmimizin yanı sıra ve turizm gibi sektörlerde de öndeyiz. Türkiye'nin en önemli fuar kompleksiyle birlikte 30 civarında fuara ev sahipliği yapan bir fuarcılık sektörümüz var. 2004 yılında göreve geldiğimizde önce İzmir'in stratejik planını yaptık. İzmir'in birçok sektördü yüksek potansiyeli olduğunu ancak esas patlamayı hizmet sektörü ve turizmin çeşitlenmesinde yakalayacağını tespit ettik ve bunun üzerine çalışmalar yürütüyoruz. Fuar ve kongre turizminde büyümek istiyoruz. Tarihi ve ören yerlerimizi, Kadifekale, Agora, Kemeraltı aksındaki eski kenti ortaya çıkaracak çalışmalar yapıyoruz.



1 numaralı kent



Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Türkiye'deki 81 il içinde kendi gücü ve dinamikleriyle kalkınabilecek 1 numaralı kentin İzmir olduğunu belirterek, "Bütün göstergeler bunu onaylamaktadır. Biz de yerel yönetim olarak Türkiye'de ilk kez önceliği yerelde kalkınmaya veren bir planlama anlayışıyla yolumuza devam ediyoruz" dedi.

Kentin kalkınması için sadece belediye özkaynaklarıyla 10 yıllık süreçte 400 milyon TL para harcayarak fuar kompleksi yapan tek yerel yönetim olduklarının altını çizen Başkan Kocaoğlu, "10 yıllık süreç göz önüne alındığında, bu rakam 1 milyar TL'yi bulur. Bu, kentin kalkınmasına verdiğimiz önemin göstergesidir" diye konuştu.



Rakamlarla İzmir farkı



Türkiye'de yıllarca süregelen 'kalkınma eşittir sanayi' anlayışındaki yanlışlığı görerek, 'Tarımda Türkiye Modeli' diye bir model geliştirdiklerini de ifade eden Başkan Aziz Kocaoğlu şöyle devam etti:

Sonuçta 14 yılda Türkiye tarımı reel olarak yüzde 2.1 büyürken, İzmir tarımı yüzde 5.5 büyümüştür. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin tarıma verdiği desteklerden dolayı İzmir tarımı Türkiye tarımından 2.5 kat daha fazla büyümüştür. 2007 yılında sütler Küçük Menderes'e dökülüyordu. Biz de 'okul sütü' diye bir proje başlattık. Görece dar gelirli ailelerin yaşadığı bölgelerdeki okullarda süt dağıttık. Daha sonra bu projeyi merkezi hükümet Türkiye genelinde uygulamaya başladı. Biz bunun üzerine 1-5 yaş arasındaki çocukları hedef alan 'Süt Kuzusu' projesini başlattık. Sonuçta Türkiye'de 10 yılda süt üretimi yüzde 80 artarken İzmir'de yüzde 440 arttı. Şu anda Tire Organize Sanayi Bölgesi'nde 100 milyon TL para harcanarak özel sektör tarafından bir tesis kuruldu. 850 kişi çalışıyor. Türkiye nüfusunun yüzde 5.3 İzmir'de yaşıyor. İzmir buna karşın gayrisafi milli hasılanın yüzde 7'sini üretiyor, Türkiye Cumhuriyeti'nde toplanan verginin yüzde 11'ini veriyor. Yani Türkiye ortalamasından yüzde 63 daha fazla vergi ödüyor. İzmir 2015 yılında 47 milyar TL vergi ödemiştir. Karşılığında 8 milyar lira merkezi bütçeden pay almıştır. İzmir nüfusuna oranla merkezi bütçeyi en fazla destekleyen kenttir. Bu İzmir'in yaşam biçimidir. Bu İzmirli işadamının dürüstlüğünü, vatanına-devletine bağlılığına tekabül eder. Bu kentin kalkınmak için kimseye ihtiyacı yoktur. Ama destek gelirse de başımızın üstünde yeri vardır.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, ekonomiyle iç içe yaşamanın bir belediye başkanının en önemli görevi olduğunu vurgulayarak, yerel yönetimlerin temel belediyecilik hizmetleri dışında kalkınmayı da hedef alan projeler geliştirmesi gerektiğini söyledi.



KOBİ'lere özel kanun, bakanlık ve banka önerisi



EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar ise KOBİ'lerin finansmana erişimiyle ilgili sıkıntıların azaltılması için KOBİ Kanunu, KOBİ Bakanlığı ve KOBİ Bankası kurulması gerektiğini söyledi. Yorgancılar, ülkenin kalkınmasının yolunun ise AR-GE odaklı nitelikli bir eğitimden geçtiğini sözlerine ekledi.



KOBİ'lere nefes aldıracak yöntemler



"KOBİ'lerle Güçlü ve Güvenli Yarınlara" başlıklı panelde EBSO Başkanı Ender Yorgancılar, Finansal Kurumlar Birliği Başkan Vekili Çağatay Baydar, Türk Eximbank Genel Müdür Yardımcısı Necati Yeniaras ve Kredi Kayıt Bürosu Genel Müdürü Kasım Akdeniz, KOBİ temsilcilerinin sorularını yanıtladı.





