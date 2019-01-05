İzmir tarımının lokomotifi: Menemen

Menemen Belediye Başkanı Tahir Şahin, 3’üncü Menemen Tarım Fuarı’nın basın toplantısında Menemen’in İzmir tarımının lokomotifi olduğunu belirterek, fuarın bu yıl çok daha etkili olacağını ifade etti.

Menemen Belediyesi’nin ev sahipliğinde, Elit Fuarcılık Hizmetleri’nin organizasyonu ile 17-20 Ocak 2019 tarihlerinde bu yıl 3’üncü kez düzenlenecek olan Expomenagro Hayvancılık Et Ve Süt Teknolojileri, Tarım Ve Çiftlik Ekipmanları Fuarı’nın basın bilgilendirme toplantısı Menemen Belediyesi tarafından 170 dönüm alanda kurulan ve İzmir’in ilk doğal göl parkı olma özelliğini taşıyan Gölpark Menemen’de gerçekleşti.

Toplantıya, başta Menemen Belediyesi Başkanı Tahir Şahin, Köy-Koop Bölge Başkanı Neptün Soyer, Menemen Ziraat Odası Başkanı Arif Metin Karagöl, Menemen Ticaret Odası Başkanı İzzet Süsoy, Elit Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Kudret Çiçekçi ve Elit Fuarcılık Genel Müdürü Alper Çiçekçi olmak üzere dernek, oda ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda basın mensubu katıldı.

Dünyaya duyuracak

Toplantının açılış konuşmasını Menemen Belediye Başkanı Tahir Şahin yaptı. Başkan Şahin, Menemen’in İzmir’in 30 ilçesi içerisinde ayrı bir yer ve öneme sahip olduğunu söyleyerek; “Menemen, İzmir’in kuzeyde parlayan yıldızı, kuzeye açılan kapısı, metropol ile kuzey arasında bulunan bir tampon bölge konumunda. Zaman zaman konuşulur Menemen bir sanayi kenti midir, Menemen bir tarım kenti midir, yoksa bir turizm kenti midir diye. Bana sorarsanız Menemen bunların hepsidir. Menemen bugün, TÜİK verilerine göre İzmir’in en çok büyüyen, en çok göç alan, en çok yatırım yapılan kenti. Son TÜİK verilerine baktığınızda İzmir’in 1.1, Menemen’in ise 5,59 büyüdüğünü görüyorsunuz. Peki, ‘Menemen’de tarım var mı’ derseniz, Menemen bugün muz haricinde tüm tarım ürünlerinin yetiştiği bir merkez. Böylesine önemli bir tarım merkezi olan Menemen’de bu güne kadar bu alanın tanıtımına yönelik bir çalışma yapılmamış olması ise büyük bir eksiklikti. Ancak biz bu eksikliği İzmir’in en özel mekânlarından biri haline gelen Menemen Gölpark’ımızda inşa ettiğimiz Fuar Alanı sayesinde gidermiş olduk. Menemenimize, iki yıldan bu yana büyük bir katılımla gerçekleştirdiğimiz Expomenagro Hayvancılık Et Ve Süt Teknolojileri, Tarım Ve Çiftlik Ekipmanları Fuarı’nı kazandırmış olduk. Bu kez de artık İzmir tarımının lokomotifi konumunda olan fuarımızın 3’üncüsünü 17-20 Ocak 2019 tarihleri arasında yine 170 dönüm alanda kurulan ve İzmir’in ilk doğal göl parkı olama özelliğini taşıyan Gölpark Menemen’de gerçekleştireceğiz. Ben inanıyorum ki bu Fuar önümüzdeki yıllarda bir gelenek olarak devam edecek ve Menemen’in tarım ve hayvancılık noktasında ne kadar önemli bir kent olduğunu tüm dünyaya duyuracaktır” dedi.

İşimiz, gücümüz Menemen

Başkan Şahin, uzun yıllardan beridir Menemen’de Belediye ve halk arasında güçlü bir birliktelik yaşandığına dikkat çekerek; “Bizler Menemen’de yıllardır birlik ve beraberlik içinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bizim tek derdimiz, tek amacımız Menemen’e hizmet etmek, bu güzel ilçeyi, bu ilçenin güzel insanlarını kalkındırmak. Her yerde her zaman söylediğim gibi ‘Bizim işimiz Menemen, gücümüz Menemen.’ Bakın, çok kısa bir süre içinde sadece kendi öz kaynaklarımızı kullanarak Menemen’e çok önemli yatırımlar ve hizmetler yaptık. Menemen Şehir Stadı’nı 5 bin seyirci kapasitesine taşıdığımız gibi, Kubilay Kültür Merkezi’ni ve 170 dönüm alanda kurulan ve İzmir’in ilk doğal göl parkı olma özelliğini taşıyan Gölpark Menemen’i bu ilçeye kazandırdık. İzmir’de stat tartışmaları sürerken biz kendi stadımızda Menemen sporumuzun zaferlerini izledik. Bizim tek derdimiz ilçemize, ilçemiz insanına katkı sağlamak. Bugün üçüncüsünü düzenleyeceğimiz Tarım Fuarımız da işte bunlardan sadece birisidir. Fuarlar yapıldıkları kente katma değer katar, katkı sağlar. Bir yerde bir fuar varsa orada herkes kazanır. Üretici kazanır, esnaf kazanır, en nihayetinde de kent kazanır. Biz bu fuarımızla birlikte başta Menemenli çiftçilerimiz olmak üzere güzel İzmir’imizde bulunan tüm çiftçilerimize bir nebze de olsa katkı sağlamayı hedefledik. İnanıyorum ki doğru yoldayız. Bugün, samanın dahi ithal edildiği bir ülkede tarımın desteklenmesi şart. Bu da doğru düzgün bir tarım politikası ile gerçekleşebilir” diye konuştu.

Toprak gramofon

Toplantının sonunda Başkan Şahin gazetecilere Menemen’in dünyaca ünlü toprak testi ürünleri arasına giren ve gittikçe de popülerleşen toprak gramofonu da tanıttı. Şahin, tamamen Menemen’e özgü olana bu ürünün Menemenli üreticilerin bir yaratıcılık eseri olduğu ifade ederek, “Bildiğiniz üzere Menemen’in testilerinin ünü artık Türkiye sınırlarını aşmış ve dünyanın dört bir yanına yayılmış durumda. Şimdi bunların arasına yeni bir ürün daha eklendi. Bu yeni ürünümüz yine testi malzemesinden yapılan ve cep telefonları için üretilen bir gramofon. Cep telefonunuzdan müzik dinlemek istediğinizde, cihazınızı bu gramofonun haznesine yerleştiriyorsunuz ve sanki bir hoparlörden müzik dinliyormuş gibi çalan eseri dinliyorsunuz. Ben bunu geçtiğimiz günlerde Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaretimde de kendisine götürdüm ve o da çok beğendiğini ifade etti” diye konuştu.

Kooperatif çok yakışır

Başkan Şahin’in ardından Elit Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Kudret Çiçekçi de bir konuşma yaparak, Menemen’de tarım ve hayvancılık ürünleri alanında bir kooperatifleşme çalışması yapılmasının önemini vurgulayarak, “Hepimizin bildiği üzere Türkiye’de maalesef birçok tarım ürünü ithal edilir durumda. Çiftçilerin ihtiyaçlarını makul fiyatlara temin edebilmesi ve ürettikleri ürünleri değerinde satabilmeleri için kooperatifleşme bu açıdan da büyük önem taşıyor. Menemen de bu alanda bir eksiklik olduğunu biliyoruz. İşte tam bu noktada Menemen Tarım Fuarı bu eksikliğin giderilmesi için de bir vesile bir ön çalışma olarak değerlendirilmelidir. Bu fuarın gerçek sahipleri çiftçilerimiz, köylülerimiz ve üreticilerimizdir. Yapılacak her şey öncelikle insanlarımız ve Menemen’in yararına yapılacaktır. Fuarımız ve başta Başkanımız Tahir Şahin ve yine Ziraat Odası Başkanımız Arif Metin Karagöl’ün çalışmaları ile inşallah önümüzdeki günlerde Menemenimize bir de kooperatif kazandıracağız” dedi.

Türkiye tanıyacak

Çiçekçi ayrıca, Menemen Tarım Fuarı’nın Menemen’i ve Menemen’de yetiştirilen tarım ve hayvancılık ürünlerini tüm Türkiye’ye tanıttığını da söyleyerek, “Fuarlar yapıldıkları kente katmadeğer katar, katkı sağlar. Bir yerde bir fuar varsa orada herkes kazanır. Üretici kazanır, esnaf kazanır, en nihayetinde de kent kazanır. Biz bu fuarımızla birlikte başta kadın çiftçilerimiz olmak üzere tüm çiftçilerimize bir nebze de olsa katkı sağlamayı hedefledik. İnanıyorum ki doğru yoldayız. Bu yıl çok değerli Belediye Başkanımız Sayın Tahir Şahin’in de desteği ile 3’üncüsünü gerçekleştireceğimiz fuarımızda yine Menemen’i tüm Türkiye’ye tanıtma ve duyurma gayesinde olacağız. Bu sene de fuarımız her yıl olduğu gibi bir şölen havasında gerçekleştirilecek. Ben buradan başta Menemenli kardeşlerimiz olmak üzere tüm İzmirlileri bu şöleni yaşamaya davet ediyorum” dedi.

Şölen yaşatılacak

17-20 Ocak 2019 tarihlerinde 3’üncüsü düzenlenecek Expomen Agro Hayvancılık, Et ve Süt Teknolojileri, Tarım ve Çiftlik Ekipmanları Fuarı birbirinden etkili organizasyonlara da sahne olacak. Artık geleneksel hale gelen ‘Çiftçi Bilgi Yarışması’nda bu kez erkek çiftçiler ‘Efeler Yarışıyor’ konsepti ile sahne alacak. Fuar yine en iyi koyun, en iyi keçi, en iyi koç, en güzel kuzu yarışmaları ile renklenirken, Menemen Tarım Fuarı’nın olmazsa olması ıspanaklı börek ve en iyi ıspanak yarışması ise büyük bir heyecana sahne olacak.

Resmi açılış 17 Ocak'ta

Fuarın resmi açılışını 17 Ocak Perşembe günü saat 14:00’te Menemen Belediye Başkanı Tahir Şahin ve Elit Fuarcılık Hizmetleri Yönetim Kurulu Başkanı Kudret Çiçekçi başta olmak üzere Menemen Kaymakamı Mustafa Özkaynak, Menemen Ticaret Odası Başkanı İzzet Süsoy, Menemen Ziraat Odası Başkanı Arif Metin Karagöl, İzmir Tarım İl Müdürlüğü yetkilileri, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve çiftçiler birlikte yapacak.