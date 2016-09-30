30 Eylül 2016 Cuma
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    • İzmir'deki Adliye operasyonunda 9 kişi serbest

    İzmir Adliyesi'nde FETÖ'ye mensup oldukları iddiasıyla haklarında yakalama kararı çıkarılan 101 şüpheliden 96'sı gözaltına alındı. İşlemleri tamamlanıp adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 6'sı savcılık tarafından 3'ü ise nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı

    30 Eylül 2016 Cuma 13:48
    İzmir'deki Adliye operasyonunda 9 kişi serbest
    İzmir merkezli olarak Manisa, Konya ve Kütahya olmak üzere 4 ilde önceki gün eş zamanlı operasyon yapıldı. Cumhuriyet Başsavcı Vekili Okan Bato koordinasyonunda, Terör ve Örgütlü Suçlar Cumhuriyet Savcısı Zafer Dur tarafından yürütülen soruşturmada, İzmir Adliyesi'nde görev yapan 101 adliye katibinden 76'sı gözaltına alındı. Polis, daha sonra 20 kişiyi daha gözaltına aldı, böylece sayı 96'ya yükseldi.

    Çoğunluğu kadın olan bu şüphelilerden bazılarının cep telefonlarında Bylock sistemi olduğu, mübaşir ve zabıt katipleri ile müdürlerin dosyalarla ilgili süreci örgüte daha önceden bilgi verdikleri iddia edildi.

    Gözaltındaki 96 kişiden 9'u emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Sağlık kontrolünün ardından 9 şüpheli olayı soruşturan savcıya ifade verdi. 6 şüpheli savcılık tarafından, 3 şüpheli ise çıkartıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Serbest kalanlardan 2'sinin görevlerine döndükleri belirtildi.

    Halen gözaltında bulunan 87 şüphelinin sorgusu sürüyor.
    Haber Kaynağı: DHA
    Anahtar Kelimeler: Izmir, Izmir Adliye

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