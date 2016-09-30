Haber Kaynağı: DHA

İzmir merkezli olarak Manisa, Konya ve Kütahya olmak üzere 4 ilde önceki gün eş zamanlı operasyon yapıldı. Cumhuriyet Başsavcı Vekili Okan Bato koordinasyonunda, Terör ve Örgütlü Suçlar Cumhuriyet Savcısı Zafer Dur tarafından yürütülen soruşturmada, İzmir Adliyesi'nde görev yapan 101 adliye katibinden 76'sı gözaltına alındı. Polis, daha sonra 20 kişiyi daha gözaltına aldı, böylece sayı 96'ya yükseldi.Çoğunluğu kadın olan bu şüphelilerden bazılarının cep telefonlarında Bylock sistemi olduğu, mübaşir ve zabıt katipleri ile müdürlerin dosyalarla ilgili süreci örgüte daha önceden bilgi verdikleri iddia edildi.Gözaltındaki 96 kişiden 9'u emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Sağlık kontrolünün ardından 9 şüpheli olayı soruşturan savcıya ifade verdi. 6 şüpheli savcılık tarafından, 3 şüpheli ise çıkartıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Serbest kalanlardan 2'sinin görevlerine döndükleri belirtildi.Halen gözaltında bulunan 87 şüphelinin sorgusu sürüyor.