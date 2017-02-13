İzmirli, deniz ulaşımına tam not verdi

Filosunu modern gemilerle yenileyen İZDENİZ A.Ş., yolcularla yapılan memnuniyet anketinden “yüksek not” aldı. Dokuz Eylül Üniversitesi ile birlikte gerçekleştirilen ankete katılanların yüzde 87’si, Büyükşehir Belediyesi’nin deniz ulaşımındaki hizmet kalitesinden memnun olduğunu dile getirdi

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin deniz ulaşımından sorumlu şirketi İZDENİZ A.Ş., filosuna kattığı modern ve çevreci gemilerle hizmet kalitesini artırdı. Bu hamle, doğrudan İzmirlilerin memnuniyetine yansıdı. Kent içi ulaşımda deniz yolculuğunu tercih eden vatandaşlarla yapılan son anketin sonuçları, İZDENİZ açısından çok olumluydu. Dokuz Eylül Üniversitesi ile birlikte gerçekleştirilen ankete katılan yolcuların yüzde 56,18’i, verilen hizmetin kalitesini “iyi”, yüzde 31’i ise “çok iyi” olarak değerlendirdi. Ankete katılanların yüzde 87’si, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin bu hizmetini başkalarına da tavsiye edeceğini söyledi.



İzmir’in gemileri modern ve güvenli

55 soru yöneltildi

Büyükşehir Belediyesi’nin kullanıma sunduğu karbon kompozit yolcu gemilerinin anket sonuçlarına olumlu etkisi gözlendi. Yeni gemilerin modern donanıma sahip olduğu ve İZDENİZ’in daha profesyonel bir personel yapısına kavuşturularak kurumsal kimliğini sağlamlaştırdığı da anketin ‘görüşler’ bölümünde yer aldı. Ayrıca İZDENİZ’i tercih eden yolcuların güvenirlikle ilgili beklentilerine daha fazla cevap verdiği için deniz ulaşımını tercih ettikleri belirlendi.Anket çalışmaları, yolcularla ön vapur hattında yüz yüze görüşülerek yapıldı. Arabalı vapur, katamaran ve yolcu motorlarıyla İzmir’de 8 iskeleden seyahat eden bin 92 yolcu ile birebir ve yüzyüze uygulanan ankette fiziksel, güvenilirlik, personel davranışı, güven ve empati boyutlarını içeren 55 soru yöneltildi. % 57’si erkek, % 42,31’i kadın ve yüzde % 30’u 21-30 yaş aralığında olan yolcuların yüzde 53’ünün üniversite ve yüksek okul mezunu olduğu bildirildi.