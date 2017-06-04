İzmirli içmimarlara akademik destek sürüyor

YAŞAR Üniversitesi ile İçmimarlar Odası İzmir Şubesi arasında lisansüstü programları için işbirliği protokolü yenilendi. Protokol kapsamında İçmimarlar Odası'nın 500'e yakın üyesi ve yakınları lisansüstü eğitim alma imkanı buluyor

İçmimarlar Odası İzmir Şubesi Başkanı Burcu Yazgan Parlak ile Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemali Dinçer arasında imzalanan protokol kapsamında üniversitenin Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler enstitülerinde açılacak lisansüstü eğitim programlarında İçmimarlar Odası üyelerine ve birinci derece yakınlarına yüzde 30 indirim yapılacak. İzmir'in meslek odaları ve belediyeleri ile eğitimde işbirliği içinde olduklarını belirten Rektör Prof. Dr. Cemali Dinçer, İçmimarlar Odası üyelerinin de yeni bilgilerle mesleki yenilenme fırsatı yakalayacaklarını söyledi. Şube Başkanı Burcu Yazgan Parlak ise hem kent için hem de mesleki gelişim için böylesi destelere ihtiyaç olduğunu söyledi.

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