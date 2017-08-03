İzmirli kadınlardan yasa tasarısına tepki

İZMİR Kadın Platformu Meclis'te görüşülen müftülere nikah kıyma yetkisi vermeyi öngören yasa tasarısına yaptıkları eylemle tepki gösterdi

Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde bir araya gelen İzmir Kadın Platformu üyesi yaklaşık 30 kadın, müftülere nikah kıyma yetkisi vermeyi öngören yasa tasarısının kabul edilmemesini isteyerek eylem yaptı. 'Kadın ve çocuk düşmanı yasanıza izini vermeyeceğiz' pankartı açan grup adına açıklama yapan DİSK Ege Bölgesi Kadın Temsilcisi Hazal Beytaş, "Toplumsal yaşamın düzelmesi hikayeleri ile ortaya attıkları yasalar özünde kadını ve çocukları hedef almaktadır. Kadınlar üzerinden kendilerine iktidar yolunu açanlar, bu yolla siyasi rant elde etmeyi süreklilik haline getiriyorlar. Biz kadınlar daima kadınları şaşırtan yasalar ile karşı karşıya kalıyoruz. Bu yasa tasarısı erken ve zorla yaptırılan evliliklerin önünü açmakla kalmıyor, çocuk tecavüzlerinin ve istismarının önünü açıyor. Kadın üzerinden yürütülen bu politikalar salt kadınları ilgilendiren alanlarla sınırlı kalmayıp, eğitimden sağlığa tüm diğer alanlardaki geriye gidişle birebir örtüşüyor. Bugün İzmir'den yarın tüm Türkiye'de sesimizi haykıracağız" dedi.



Grup, basın açıklamasının ardından olaysız dağıldı.

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