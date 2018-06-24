İzmirli seçmen ikinci turu işaret etti

Türkiye sandık başına gitti. Katılımın diğer seçimlere oranla daha yüksek olduğu yönünde değerlendirmeler yapılırken İzmirliler de sandığa yoğun ilgi gösterdi

Gamze Geçer- Şefika Bal-Süleyman Gülen-İlk turda bir aksilik çıkmazsa Muharrem İnce'nin alacağını söyleyen seçmen Değer Yüngül, “Seçimin ikinci tura kalmasının istemiyoruz. Eğer kalırsa da CHP’nin adayı Muharrem İnce’nin alacağını düşünüyorum. Fenerbahçe başkanlık seçiminde Ali Koç, Yıldırım’a karşı sandıkta patlamaya neden oldu. Ülkede de böyle bir patlama olacak” dedi.

Seçimin ikinci tura kalacağını belirten seçmen Nalan Yüksel, “Seçim 2. tura kalacak gibi görünüyor. 2. turda ise Muharrem İnce'nin daha da güçlenerek yola devam edeceğini düşünüyorum. Umudumuz işin 1. turda bitmesi ancak büyük olasılık 2. tura kalacak. İzmir’de olmasa da Türkiye genelinde Recep Tayyip Erdoğan’a destek veren ve güvenen bir kesim var. Bu yüzden Muharrem İnce kalarak 2. turda kazanacak. İzmir'i kale olarak görüyor ve zafer yaşayacağımıza inanıyorum” dedi.

Türkiye'nin geleceği için Muharrem İnce

Esas korkutan tarafın Anadolu olduğunu, çünkü oralarda bir denetleme olmadığını söyleyen seçmen Çağla Yüksel, ise şunları söyledi: İzmir'de denetim var. Gözümüz arkada değil. Bir sürpriz olmazsa biz her zaman İzmir'in yıkılmaz bir kale olduğunu düşünüyoruz. Oyların güvenliği çok önemli. Gerçekten sandıklar denetlenebiliyor mu? Sandıktaki oylar sağlıklı sayılabilecek mi? Bu sorunun cevabını merak ediyoruz. Büyükşehirlerde problem olacağını düşünmüyorum. Ama küçük köy ve kasabalarda sorun yaşanacak gibi duruyor. Bu değişim olmak zorunda olmazsa çok büyük sıkıntılar yaşayacağız. Bu seçim geçmiş seçimlerden farklı olmak zorunda. Tek umudumuz ve Türkiye'nin geleceği için Muharrem İnce.

“Seçim yüzde 80 ikinci tura kalacak”

Meral Akşener'in önünü kesmek için Tayyip Erdoğan'ın erken seçime gittiğini söyleyen Seçmen Murat Tekin ise, “Yapacak başka bir şeyi yoktu. Bu yüzden erken seçime gittiler. Meşhur Recep ile Muharrem var ya hani, sosyal medyada videoları dolanıyor. İşte ikisi yüzde 80 ikinci tura kalacak. Kim kime bakacak o zaman göreceğiz” diye konuştu.

‘İnce, Ali Koç gibi patlama yapacak’

İlk turda bir aksilik çıkmazsa Muharrem İnce'nin alacağını söyleyen seçmen Değer Yüngül, şöyle devam etti: Seçimin ikinci tura kalmasının istemiyoruz. Eğer kalırsa da CHP’nin adayı Muharrem İnce’nin alacağını düşünüyorum. Fenerbahçe başkanlık seçiminde Aziz Yıldırım, Ali Koç’a çok farklı kaybetti. Ülkede de böyle bir patlama olacak. Türkiye genelindeki oyların sadece 3'te birini Recep Tayyip Erdoğan alacak. Her türlü geçeceğiz. Bu seçim Cumhuriyet seçimi olacak.

“İnsanlarımız doğruyu göremiyor”

Bu turda yüzde 35 Muharrem İnce’nin yüzde 45 ise Recep Tayyip Erdoğan’ın alacağını ve seçimin yüzde 80 ikinci tura kalacağını ifade eden seçmen Bayram E., “Ülkemizde insanlarımız doğruyu göremiyor. Göremediklerinden de ikinci tura kalınacak. Ancak İzmir olarak doğruyu göstereceğiz” şeklinde konuştu.

Hile olmazsa ilk turda İnce alacak

Hile yapılmazsa İnce’nin ilk turda bile kazanacağını belirten seçmen İ.K. şöyle devam etti: 'Heyecanlıyım. CHP’nin adayı İnce’nin alacağını düşünüyorum. Eğer ilk turda alamazsak da yüzde 80 seçim ikinci tura kalacak ve o zaman alacağız” dedi.

Seçim ikinci tura kalacak

Seçmen Oğuzhan Tekin İse Muharrem İnce'nin ilk turda, yüzde 33-34 alacağını Recep Tayyip Erdoğan’ın ise yüzde 42-43 alıp ikinci tura kalınacağını belirtti. Seçmen Dilek M. İse seçimin yüzde 80 ikinci tura kalacağını belirterek, “Bundan sonra ülkede her şey çok güzel olacak. Zafer İzmir’in olacak. Her yer İzmir gibi olsun” dedi.

AKP hükümetinin devam edeceğini ve sonucun değişmeyeceğini söyleyen 81 yaşındaki emekli öğretmen N.S, “Ancak AKP hükümeti önümüzdeki süreçte daha da iyi olacak ve Türkiye'yi daha ileriye taşıyacak” dedi.

Mühürlü zarfları soran seçmen bilinçli bir şekilde oyunu kullanmaya devam ediyor.

Seçim adil olursa umudum var



Seçimle ilgili düşüncelerinden bahseden Meral Arıkan Özsemerci, ‘Adil bir seçim olsun istiyoruz. Arkadaşlarımızdan diğer illerde sandıklarda sorunlar olduğunu duyduk. Az önce bir arkadaşımdan Karabağlar’da müşahitlerin darp edildiğini öğrendim. Apar topar Karabağlar’a gittiler. İç Anadolu’da bu sıkıntılar oluyor ama bari İzmir’de olmasa diyoruz. Eğer adil bir seçim olursa benim umudum var. Ancak adaletin kaybolduğu bir düzende umudumuzu yitiriyoruz’ dedi.

‘Sonucu kestirilemiyor’

Gülseren Yazıcı ise şunları söyledi: İkinci tura kalma ihtimali var, sonucu kestirilemeyen bir seçim var önümüzde. İkinci tura kalırsa yine partiler için çok yoğun bir çalışma yapılır ve çok fazla daha heyecanlı olur. Türkiye’miz güzel günlere çıksın inşallah.

‘Oylar sayılana kadar sandık başındayız'

Oylarını korumak için okullarından ayrılmayan İ.M.D. ve H.G.’ de, ‘Birçok organizasyon oyları korumak için çalışıyor. Çok heyecanlıyız, oylar sayılana kadar burada bekleyeceğiz. Bir sıkıntı olacağını düşünmüyoruz ama yine de oyumuzun başındayız. İkinci tura büyük ihtimalle Muharrem İnce kalacak ve bir sonraki seçimde kazanır sanıyorum’ dedi.



‘Sonuçlar için heyecanlıyız’

Ülkenin geleceği hakkında endişeli olduklarını belirten emekli öğretmen çift N.B. ve M.B ise şunları söyledi: Ülkenin halini görmüyoruz. Özellikle bir eğitimci olarak söyleyebiliyoruz ki eğitim sistemi oldukça kötü. Bu akşam için de çok heyecanlıyız eve misafir çağırdık hep birlikte seçim sonuçlarını takip edeceğiz.

Seçim süreci karışıktı

Öğrenci N.D. seçim sürecinin karmaşık geçtiğinden bahsederek, “Seçim süreci çok karmaşıktı. Her gün bir aday çıkıp bir şeyleri iddia etti. Kafam karıştı. Net bir şey yoktu bana göre. Ben de ailemin görüşü yönünde oyumu kullandım” dedi.