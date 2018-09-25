İzmirliler dikkat! Serin hava geliyor

İzmir'de Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkili olacağı, hava sıcaklıklarının yaklaşık 10 derece birden düşmesinin beklendiği bildirildi

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada hava sıcaklıklarının çarşamba günü İzmir, Manisa ve Aydın'da düşmesinin beklendiği belirtildi.

Yağışların 2 gün boyunca etkili olmasının beklendiği ifade edilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"İzmir'de havanın genellikle parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Ancak salı ve çarşamba günü kuvvetli kuzeyli rüzgarla birlikte hava sıcaklığının hissedilir derecede azalacağı, bugün 33 derece beklenen en yüksek hava sıcaklığının çarşamba günü 10 derece kadar azalarak 23 dereceye kadar düşeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın salı ve çarşamba günleri bölgemizin özellikle orta ve kuzeyi ile kıyı hattında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına (40-80 kilometre/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor."

Açıklamada çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi ve ulaşımda aksamalara karşı uyarıda bulunuldu.