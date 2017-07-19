İZSU'nun su kuyusu açmasına köylüler tepki gösterdi!

İzmir'in Ödemiş ilçesinin içme suyu sıkıntısına çözüm bulmak için İzmir Su ve Kanalizasyon İşleri Genel Müdürlüğü (İZSU) tarafından kırsal Kazanlı ve Karakova mahallelerinde açılmak istenen toplam 5 sondaj kuyusu tepkilere neden oldu. Kazanlı'daki sondaj alanında eylem yapıp, çalışmalara engel olan köylüler, jandarmanın uyarısıyla dağıldı

Ödemiş ve kırsal mahallerinde yaşanan içme suyu sıkıntısına çözüm bulunması için İZSU, harekete geçti. Bu kapsamda Kazanlı ve Karakova yöresinde 3 sondaj kuyusu açılması planlandı. Buradan çıkacak suyun bir bölümünün Kazanlı'daki arıtma tesisinde, kalan kısmının da o bölgenin ihtiyacı olan başta Kazanlı, Balabanlı, Karakova ve Bozcayaka mahallerinde İZSU tarafından kullanılması hedeflendi. Ödemiş Belediyesi'nin bu bölgede bulunan arazisi üzerine sondaj kuyusu açılması için geçen yıl başvuruldu. Belediye 3 kuyu açılması için meclis kararı aldı. Ne var ki, bu arazi DSİ'nin toplulaştırma çalışmaları sırasında, başka vatandaşın tasarrufunda kaldığı için kuyu açmak bu nedenle mümkün olmadı. İZSU tekrar Belediye'ye başvurdu. İkinci meclis kararı alındı. Bu kez 2017 yılı Ocak ayında başka yerde 5 kuyu açılması kararı çıktı.



Sondaj kuyularının açılmasıyla kendi sulama sularının azalacağını düşünen Ödemiş'e 15 kilometre mesafedeki 140 hane, 513 nüfuslu Kazanlı ile Tire'ye 18 kilometre mesafedeki, 519 nüfuslu Yeğenli Mahallesi köylüleri duruma tepki gösterdi. Her iki mahalleden 10 kadar köylü Kazanlı mahallesindeki sondaj çalışmalarının yapıldığı alanda toplanıp, 'Aziz Başkan, suyumuzu ellemeyin', 'Ovamız kurumasın, suyumuzu ellemeyin' yazılı dövizler açıp, çalışmalara engel oldu. Bunun üzerine sondaj çalışmasını yürüten yüklenici firma çalışanları, durumu jandarmaya bildirdi. Sondaj yapılan alana gelen Ödemiş İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mustafa Hüyüktepe, köylülerle görüşüp, kanunlar çerçevesinde haklarını aramalarını, eylemi sonlandırmalarını istedi. Bunun üzerine köylüler olaysız dağıldı. Ardından Kazanlı Mahallesi Muhtarı İbrahim Tabak, bir grup köylü ile Ödemiş Kaymakamı Celil Ateşoğlu'nu ziyaret edip, sorunlarını dile getirdi.



"ÜZÜMLÜ BARAJI YAPILINCA SORUNLAR ORTADAN KALKACAK"



İzmir Büyükşehir Belediyesi Yerel Hizmetler Bölge Koordinatörü Cumhur Şener, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Daha önce başvurusu yapılan ancak açılması mümkün olmayan 3 kuyu da dikkate alınarak vatandaşlara sanki 8 kuyu açılıyormuş gibi bu durum yanlış olarak aksettirildi. Aslında bu bölgedeki ihtiyaç 3 sondaj kuyusu ile karşılanacak durumda. Kalan 2 kuyu ise ,herhangi bir acil ihtiyaç ve arıza durumunda kullanılmak üzere açılacaktı. Burada bazı vatandaşlarımız, kendi kuyularındaki sularının azalacağı düşüncesiyle bu uygulamaya karşı çıktılar. Aslında Ödemiş'in su ihtiyacı İZSU tarafından açılan ağırlığı Seyrekli bölgesinde bulunan kuyulardan karşılanmaktadır. Kalan kısmı da Pıtrak kaynak suyu ile karşılanmaktadır. Üzümlü Barajı'nın tamamlanmasından sonra içme suyu sorunu ortadan kalkacak. Ovada açılan sondaj kuyularına ihtiyaç kalmayacak. Vatandaşlarımız sularının azalacağı düşüncesiyle eylem yapmışlar. Yüklenici firmayı maddi zarara uğratarak Kazanlı bölgemize içme suyu sağlayacak kuyuyu toprakla doldurmuşlar. Sondaj makinelerini çekmişler. Bu durum karşısında yüklenici firma Jandarmaya başvurarak gerekli tedbirleri almak zorunda kalmış" dedi.



VALİ'DEN YARDIM İSTEYECEKLER



Öte yandan, Kazanlı Mahallesi Muhtarı İbrahim Tabak ve Yeğenli Mahallesi Muhtarı Ünal Sayran'ın köylüler arasından seçilecek temsilcilerle İzmir Valisi Erol Ayyıldız ile görüşüp, sıkıntılarını aktarıp, yardım isteyecekleri belirtildi.