Kaçak olmadıkça günübirlik evler de yararlı

Zeynep Kaya-Kaçak günübirlik evlerin, vergisini ödeyen ruhsatlı pansiyon ve -Kaçak günübirlik evlerin, vergisini ödeyen ruhsatlı pansiyon ve otel ler için haksız rekabet yarattığını belirten İzmir Otel ve İşçileri Odası Başkanı Mehmet Gönen, 'Son yasal düzenleme ile birlikte onlar da herkes gibi vergisini ödüyor, kimlik kayıtlarını tutuyor. Eşit şartlarla ilerledikten sonra, kaçakların önünde durdukları sürece, bizi rahatsız eden bir durum yok' dedi.



Haksız rekabet engellendi

Resmi Gazete'nin 678 sayılı Kanun Hükmünde Kararname(KHK) ile, günübirlik ev kiralayanlara geçtiğimiz Ocak ayı içerisinde kimlik bildirimi zorunlu hale getirildi. Buna göre 1774 sayılı kimlik bildirme kanununa göre 'bekar odaları' ibaresinden sonra gelmek üzere 'günübirlik kiralanan evler' ibaresi eklendi. Söz konusu düzenlemeyle, özel veya resmi her türlü konaklama tesisleri, tüm kayıtlarını bilgisayarda günü gününe tutmak zorunda. Kurallara uymayan işletmelere 5 bin lira ile 10 bin lira arasında ceza uygulanabiliyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İzmir Otel ve İşçileri Odası Başkanı Mehmet Gönen, iki yıldan beri günlük kiralık evlerle ilgili sıkı denetimin yapıldığını belirtti. Denetim sonrası birçok insanın kaçak ev ve pansiyonda kalmasının da önüne geçildiğini ifade eden Gönen, 'Birçok olayın failinin kaçak yollarla günlük kiraya verilen evlerde kaldığı belirleniyordu.678'nolu KHK ile bunların da önüne geçildi. Yasa 22 Ocak'tan itibaren yürülüğe konuldu. Böylece herkesin kimliklerinin aynı gün bildirilmesi mecburiyeti geldi' dedi.Kaçak çalışan günübirlik evlerin, vergisini ödeyen ruhsatlı pansiyon, otel, yurt yerleri açısından da haksız rekabete sebep olduğunu açıklayan Gönen, 'Şimdi onlar da herkes gibi vergisini ödüyor, kimlik kayıtlarını tutuyor. Eşit şartlarla ilerledikten sonra, kaçakların önünde durdukları sürece, bizi rahatsız eden bir durum yok' diye konuştu.Günlük kiralık evlerin, vergi ödeme açısından da devlete yararı olduğunu söyleyen Gönen, artık kaçak yollarla bir yerlerde kalmak isteyenlerin öyle bir şansının olmadığını, işletmeciye de ağır cezası olduğunu açıkladı. Yeni yasayla kapatılan konaklama merkezlerinin en çok İstanbul'da olduğunu vurgulayan Gönen, 'Kaçak yollarla kiralanan yerlerde insanlar birbirini görmüyor bile, internet üzerinden, telefonla bağlantıya geçerek, aracı vasıtasıyla anahtarı alıp evde kalıyorlar, çıkınca aynı şekilde aracı vasıtasıyla anahtar iade ediliyor. Şimdi bu tür yerlerde fuhuş ve terör olaylarına karşı büyük tedbirler alınıyor. Birkaç ay içerisinde birçok işletme kapatıldı. Son zamanlarda çok sıkı denetimler yapılıyor, ruhsatsız yerlere mühür vuruluyor. Bu işlerin tertemiz, insanca yürütülmesi gerek. Bu bağlamda hem toplum açısından hem güvenliğimiz açısından ani de olsa çıkan yasayla bu duruma bir neşter vuruldu' dedi.Gönen, şöyle devam etti: Resmi yerler ticaret odasına bağlı, turistik yerler turizm odasına bağlı, tüm hepsinin sorumluluğu ise bizde. Bizler ikazımızı yapıyoruz, haklarını da korumaya çalışıyoruz. Bazı yurtlar da bize bağlı, yurtların temizliğiyle ilgili de İçişleri Bakanlığı'yla, Maliye Bakanlığı ve vergi daireleriyle çalışmalar yapıyoruz. Basınla da hep iç içeyiz, sesimizi duyurup, halkı da bilinçlendirmemize yardımcı olduğu için bu konuda basına müteşekkiriz' dedi.